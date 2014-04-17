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市场报道 | 2014年 4月 18日 星期五 07:37 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--4月18日-4月25日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

    4月14日当周

    4月18日(五)    
    暂无重要经济数据公布。
    
    4月21日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值       前值
    4月21日(一)
    1230  美国芝加哥联储全国活动指数                         3月         --       正0.14
    1400  美国领先指标                                       3月       +0.7%       +0.5%
    2200  国际半导体设备暨材料协会(SEMI)                     
          北美半导体设备订单出货比                           3月         --           --
    
    4月22日(二)
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            4月19日当周         --        -0.3%
    1230  加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                       2月       +0.8%       +0.8%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          4月19日当周         --        +2.6%
    1300  美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)           2月         --        +0.5%
                                     (较上年同期)                        --        +7.4%
    1400  美国成屋销售年率(万户)                             3月        455          460
    1400  美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数               4月         --          负7
    
    4月23日(三)
    1100  美国抵押贷款市场指数                       4月18日当周         --        366.1
              再融资指数                                                 --      1,414.4
    1230  加拿大零售销售(较前月)                             2月      +0.5%        +1.3%
    1345  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            4月初值       56.0         55.5
    1400  美国新屋销售年率(万户)                             3月       45.1         44.0
    
    4月24日(四)
    --    美国建筑许可年率(万户)                       3月修正值         --           99
    1230  美国耐久财订单                                     3月      +2.0%        +2.2%
              扣除运输的耐久财订单                                    +0.6%        +0.1%
              扣除国防的耐久财订单                                    +3.0%        +1.7%
              扣除飞机的非国防资本财订单                              +1.5%        -1.4%
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)               4月19日当周         31         30.4
              四周均值(万人)                                             --         31.2
              续请失业金人数(万人)                   4月12日当周        274        273.9
    1500  美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数                   4月         --         正10
    
    4月25日(五)
    1345  美国Markit服务业PMI                            4月初值         --         55.3
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数              4月终值       83.0         82.6
                             现况指数                                  97.1         97.1
                             预期指数                                  73.3         73.3
    1430  美国ECRI经济领先指标                        4月18日当周        --        134.8 (完)
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾                        
 
 (整理 王翔琼；审校 张荻)
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