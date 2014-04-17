美国与加拿大经济指标预测--4月18日-4月25日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 4月14日当周 4月18日(五) 暂无重要经济数据公布。 4月21日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月21日(一) 1230 美国芝加哥联储全国活动指数 3月 -- 正0.14 1400 美国领先指标 3月 +0.7% +0.5% 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI) 北美半导体设备订单出货比 3月 -- -- 4月22日(二) 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月19日当周 -- -0.3% 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 2月 +0.8% +0.8% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月19日当周 -- +2.6% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 2月 -- +0.5% (较上年同期) -- +7.4% 1400 美国成屋销售年率(万户) 3月 455 460 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 4月 -- 负7 4月23日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 4月18日当周 -- 366.1 再融资指数 -- 1,414.4 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 +0.5% +1.3% 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 56.0 55.5 1400 美国新屋销售年率(万户) 3月 45.1 44.0 4月24日(四) -- 美国建筑许可年率(万户) 3月修正值 -- 99 1230 美国耐久财订单 3月 +2.0% +2.2% 扣除运输的耐久财订单 +0.6% +0.1% 扣除国防的耐久财订单 +3.0% +1.7% 扣除飞机的非国防资本财订单 +1.5% -1.4% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月19日当周 31 30.4 四周均值(万人) -- 31.2 续请失业金人数(万人) 4月12日当周 274 273.9 1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 4月 -- 正10 4月25日(五) 1345 美国Markit服务业PMI 4月初值 -- 55.3 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月终值 83.0 82.6 现况指数 97.1 97.1 预期指数 73.3 73.3 1430 美国ECRI经济领先指标 4月18日当周 -- 134.8 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王翔琼；审校 张荻)