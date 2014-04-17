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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 07:38 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月18日

* 头版头条:

--记者获悉，中国商务部组建欧亚司，主要负责制定21世纪海上丝绸之路和丝绸之路经济带相关政策规划。

* 其他:

--天弘基金公布一季报，3月末余额宝对接的天弘增利宝货币基金规模达5,413亿份，当季规模增长近两倍。

--大唐发电 公告称，全球最大核电运营商法国电力国际公司 之全资子公司EDF中国将斥资10亿元人民币，认购大唐子公司大唐国际抚州发电公司49%股权。

--中兴通讯 一季度业绩增两倍，位于之前业绩预增区间的上限。公司预计上半年净利8-10亿元，同比增长158%-222.57%。

--近期长三角楼市持续低迷，诸多开发商正陷入艰难时刻，资金链紧绷，销售回款困难。

--富兰克林邓普顿环球房地产和基础设施股票团队董事和基金经理威尔逊.麦基表示，他并不认为中国内地、中国香港房地产行业存在全面性风险，其中在可能的潜在风险下，内地几个一线城市可能更为抗压。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦；审校 黄凯)
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