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货币新闻 | 2014年 4月 18日 星期五 09:07 BJT

《综述》高盛及摩根士丹利获利均胜预期，得益于并购咨询和股票承销收益

**前景阴云密布**

确实，投资银行业务的前景阴云密布。高盛 表示，其积压未完成的投行业务下滑，包括承销和并购顾问服务。

但在另一次与分析师举行的电话会议中，高盛与摩根士丹利高层都表示，并购顾问业务的前景良好。高盛财务长Schwartz还称，该行目前的积压未完成业务情况比一年前要好。

摩根士丹利公布归于普通股股东的净利为14.5亿美元，合每股盈余(EPS)0.74美元，上年同期分别为9.36亿美元和0.48美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师此前平均预估该行EPS为0.59美元。目前暂时不清楚公司实际业绩与市场预估相比表现如何，不过几名分析师称业绩强于预期。

与此同时，高盛第一季获利19.5亿美元，EPS为4.02美元，低于上年同期的21.9亿美元和4.29美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师此前平均预估该行EPS为3.45美元。

高盛业绩下滑主要归因于来自机构客户交易的营收减少13%至44.5亿美元，以及自营投资和贷款业务营收降低26%至15.3亿美元。(完)
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