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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 08:20 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月18日

*工商时报：

--台北市房屋税恐调涨。高房价惹民怨，财政部长张盛和透露，下周将与台北市副市长张金鹗会商，讨论台北市应调高房屋税的税基、税率及地段率，藉由加重不动产持有税来健全房市。

--迎战电子金融时代，金管会主委曾铭宗表示，已委由金融总会评估，未来银行、证券、保险等如何运用电子商务及网路化时代，预计6月底前会完成检讨及确定应松绑的法规。

--公股银行中除台湾银行和土地银行，其余公股银行今年多数调薪2-3%。银行主管指出，根据顾问公司最新资料，今年整体金融业加薪幅度约3%，其中外商银、民营银行幅度稍高。

--台湾18个地方法院法拍庭今年第一季拍定总金额才122.83亿台币，再创新低纪录，也是连续第三年法拍市场第一季的拍定额低破200亿台币。其中士林地院平均每件法拍金额1,208.94万元高居第一，花莲地院平均每件法拍金额107万元殿后，士林与花莲俩相比较相差达11.3倍。

*经济日报：

--金管会主委曾铭宗表示，台资银行未来最大的风险将来自大陆，尤其外国媒体一直警示大陆不动产有趋缓情况，金管会已密切注意中，也提醒所有银行注意风控。

--外资法人预估兆丰金 今年底完成公公并，合并第一年也就是明年的股东权益报酬率(ROE)将放缓、低于10%，最快在后年经过人力的退休、自然减少，以及减少约三分之一的重叠分行后，ROE可以回升至10%以上水准。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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