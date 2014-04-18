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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 09:13 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月18日

**上海证券报**

--巨人网络 董事长史玉柱微博透露，中国民生投资股份公司已经成立，注册资本或高达500亿元人民币。

--上海市商务委员会主任尚玉英表示，上海将力推新举措，包括将自贸区的境外投资备案制推广到全市，同时还将探索研究个人对外投资便利化的相关举措。

**证券时报**

--银监会和央行日前发布10号文规范银行与第三方支付合作，对信息安全、帐户关联、交易限额等作出监管要求。

**人民日报**

--近日，北京出入境检验检疫局从一批申报为非转基因的进口“欧洲油菜”种子中检出转基因成分：FMV35S启动子基因。这是北京口岸首次从入境植物繁殖材料中截获转基因检测不合格货物。

--中国证券投资基金业协会负责人表示，自2月以来，协会集中开展私募基金管理人登记备案工作。从目前情况看，市场上有管理经验和产品规模的知名大型私募基金管理人基本已经正式完成登记。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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