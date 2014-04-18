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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 08:35 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月18日-4月25日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
 
 日期  时间  国家       规模      发行细节
 4/21  1350  法国                 国库券(BTF)
 4/22        美国                 两年期公债
 4/22        西班牙               三个月和九个月期国库券
 4/22        日本                 流动性供给标售
 4/23        美国                 五年期公债
 4/24        美国                 七年期公债
 4/24        意大利               零息/BTP债券
 4/24        日本                 三个月期贴现国库券
 4/24        西班牙               债券标售
 4/24        日本                 两年期公债
 4/24        英国                 标售传统公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校 王兴亚)
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