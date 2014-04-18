《独家新闻》通用汽车称召回车辆仍能安全行驶，但未测试膝盖碰撞问题

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
路透华盛顿4月17日 - 通用汽车 称经过逾80项测试，因点火开关问题而召回的车辆，在维修前仍是能安全行驶的，但通用汽车并未测试一个长久以来已知可能造成引擎熄火的外力因素：遭驾驶员的膝盖碰撞。
安全倡议人士以及工程师表示，未测试这项因素，也降低了通用汽车声称车辆可安全行驶的可信度。早在2004年，通用汽车的工程师就曾提出过，若车钥匙遭膝盖碰撞，可能会导致点火装置关闭。
通用汽车及其执行长Mary Barra一再重申，因点火开关问题召回的260万辆车是可以安全行驶的，只要在驾驶时车钥匙是单独使用，未和其他钥匙和物品串一起。
尚不清楚如果车钥匙单独使用时，被膝盖碰撞会不会造成熄火的问题。
通用在提交德州法庭的文件中称，该公司已进行过逾80项测试，均为单独使用车钥匙。测试项目包括，以时速25英里开过长七英尺、宽四英尺、深五英寸的坑洞；开上四英寸高的模拟分隔岛，并在开下来时锁住煞车；在路面颠簸、隆起及有铁道平交道的环道上，以25英里到75英里的时速反覆测试。
文件中提及的测试，都是涉及车体外的碰撞因素，而非车内的碰撞。文件未提到关于膝盖碰撞的测试。
当被问及该议题时，通用汽车向路透表示，所有的测试都不包括车内对钥匙的直接碰撞，如驾驶膝盖的碰撞等。
“根据超过80项的测试，包括高速行经铁路平交道，以及在河床、坑洞、以及碎石地上行驶等非常严峻的测试，我们总结，只要是仅单独使用一支钥匙，车辆是可以安全行驶的。所有的测结果在我们提交的文件中都有详述，”通用汽车发言人Jim Cain在声明中称。他表示，测试是在3月时进行。
Cain拒绝评论通用汽车是否会再进行膝盖碰撞的相关测试，也不愿进一步谈论该议题。
但膝盖碰撞是大约十年前最早浮现会造成点火装置关闭的问题，部分安全倡议人士认为，通用汽车应该做相关的测试。
“他们应该做这项测试，因为这是已知造成问题的原因，”汽车安全中心(Center for Auto Safety)的主管Clarence Ditlow称。(完) (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据