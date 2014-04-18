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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 10:51 BJT

台湾汇市：台币实质价位早盘趋贬，进口商买汇稍踊跃

路透台北4月18日 - 台币兑美元 实质价位周五微贬，韩元早盘仍趋升，但本地出口商观望盘势，进口商较踊跃买汇，令台币偏弱整理。

但他们也说，国际金融市场因复活节周五及下周一休市，料将使交易偏向清淡。他们认为，台币后市将观察外资动向以及美国重要经济数据的公布而定。

〞今天复活节，国际市场休假，量会比较清淡。〞一位大型商银交易员说。

他们认为，只要韩元后续变化不大仍在区间，台币今日交易区间估主要在30.150-30.200。

早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.150-30.190，上日台币实质交易区间主要在30.050-30.170。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初折价幅度不变；一个月远汇报价 早盘在30.160/30.178左右，上日纽约盘收在30.140。

交易员观察市场动态：

* 台北时间1041韩元兑美元 报1,037，上日收在1,038.8

* 同时间台股 升0.12%

* 进口商美元买盘较出口商的卖压踊跃许多

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.15-30.20

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