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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 09:05 BJT

《全球重要经济事件一览表》--4月18日-4月25日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月18日(五)

东京--日本财务大臣麻生太郎在经济合作暨发展组织(OECD)全球论坛就消费税发表简短讲话(0300)。

4月21日(一)

暂无重要经济事件。

4月22日(二)

加拿大多伦多--美联储前任主席贝南克将发表演讲，题为“美联储八年的危机管理以及未来的道路”(1545)。

4月23日(三)

伦敦--英国央行将公布4月货币政策委员会(MPC)会议记录(0830)。

赫尔辛基--芬兰总理卡泰宁、财政部长乌尔皮莱宁和芬兰人党领袖Timo Soini将参与选举辩论(1300)。

日本京都--日本央行副总裁中曾宏在国际存款保险机构协会上发表讲话(0025)。

塔林--爱沙尼亚央行将举行金融稳定新闻发布会。

4月24日(四)

荷兰阿姆斯特丹--欧洲央行总裁德拉吉在荷兰央行举办的“荷兰央行200年：央行的未来20年”会议中发表主题演讲(0900)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布4月货币政策会议记录(0730)。

马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在西班牙纳瓦拉大学举办的银行业联盟会议上讲话(1615)。

加拿大萨斯卡通(SASKATOON)--加拿大央行总裁波洛兹对萨斯喀彻温(Saskatchewan)贸易出口促进联合会发表讲话(1845)。

惠灵顿--新西兰央行宣布官方现金利率(OCR)。

4月25日(五)

伯尔尼--瑞士央行总裁乔丹和官员Jean Studer在该央行股东大会上发表讲话(0800)。

阿姆斯特丹-- 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳在荷兰央行成立200周年纪念日会议上发表讲话(1330)。

加拿大卡尔加里--加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)在加拿大经济俱乐部卡尔加里分会发表讲话(1400)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 徐文焰)
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