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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 08:52 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--4月18日-4月25日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月18日(五)

首尔--韩国央行总裁李柱烈在央行总部与国内银行业首脑举行首次会议，讨论近期经济事宜(2300)。

4月21日(一)

首尔--韩国央行总裁李柱烈在议会回答议员关于央行政策的提问(0100)。

4月22日(二)

马尼拉--亚洲开发银行发布亚洲经济一体化观察报告(Asian Economic Integration Monitor)，对亚洲区域性经济合作与一体化进行半年度评估。

4月23日(三)

利马--太平洋联盟(Pacific Alliance)四国财长举行会议，讨论协调经济和贸易政策。

曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。

4月24日(四)

安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议。

开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。

4月25日(五)

墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明。

莫斯科--俄罗斯央行召开议息会议(1000)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 李爽)
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