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货币新闻 | 2014年 4月 18日 星期五 09:14 BJT

日本经济：6月经济成长新策略中将包括GPIF的作用--财相麻生太郎

路透东京4月18日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，政府6月公布的成长策略中将包括日本政府退休金投资基金(GPIF)的作用。(完) (编译 石冠兰 审校 徐文焰)
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