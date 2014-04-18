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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 08:53 BJT

中国个股：华泰证券参与发起的并购基金完成一期募集，拟海外发债

路透上海4月18日 - 中国大型券商--华泰证券 周五公告称，旗下控股孙公司华泰瑞联基金管理公司参与发起的一只并购基金近日完成一期募集，规模10亿元人民币。华泰证券还计划在海外发行债务融资工具筹集资金。

公告显示，华泰全资子公司华泰紫金投资公司持有华泰瑞联51%股权。在华泰瑞联并购基金的首期募集额中，华泰紫金作为有限合伙人认缴3亿元；华泰瑞联作为普通合伙人和基金管理人认缴2,000万元，承担无限责任。

华泰证券还表示，计划发行境外公司债务融资工具，包括债券、次级债或结构性票据等，期限不超过10年，合计发行规模不超过公司最近一期末净资产额的50%。2013年末华泰证券归属于母公司的净资产为356.99亿元。

华泰证券境外债务融资，募集资金主要用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，补充公司流动资金等。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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