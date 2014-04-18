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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 09:11 BJT

北京希望迁出污染企业 周边地区谨慎关注

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月17日 - 北京市今年下令超过50家企业关门，以降低污染，但将污染企业迁出可能面临其他地区的反对。

专家们指出，降低北京等大城市的煤消耗和工业生产，可能会让其他地区承担更多污染的压力，以维持经济增长。

“将北京的工厂搬到河北并不是最好的方法，”前政府研究员、美国国家资源保护委员会高级能源和环境顾问杨富强说道。

“这些工厂必须搬到中西部，那里需要发展制造业，而且当地经济问题更加紧迫。”

北京市政府称，已经下令53家企业将生产钢铁、重型机械和化工产品的工厂搬离北京，并向其支付9,050万元作为补偿。

《人民日报》本周援引北京市经信委主任张伯旭报道称，全年关闭的工厂数量可能达到500家。（完）

编译：李富强 发稿：王琛
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