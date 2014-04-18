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货币新闻 | 2014年 4月 18日 星期五 09:12 BJT

台湾热股：台积电盘初上涨约2%，首季获利亮丽且前景乐观

路透台北4月18日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周五盘初上扬2%，因上日该公司公布首季财报超越预期。

本地时间上午9:03，台积电上涨1.67%，报122台币；ＡＤＲ上日大涨2.83%收市。

台积电周四举行法人说明会，预估第二季合并营收1,800-1,830亿台币，较第一季的1,482.2亿成长约21.4-23.5%。 台积电第一季净利为479亿台币，较上年同期的395.8亿成长21.0%，较上季的448亿则成长6.9%。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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