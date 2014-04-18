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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 12:00 BJT

修正-《全球汇市》日圆兑美元触10日低点，受乌克兰危机会谈及美国数据影响

(更正：第三个关键点中“欧元央行”应修正为“欧洲央行”)

* 乌克兰危机解决的希望令日圆避险买盘降温

* 美国初请失业金人数及费城联储调查结果乐观

* 欧洲央行官员对欧元强势提出警告，令欧元受抑

* 周五有多个市场因复活节假期休市

路透东京4月18日 - 日圆兑美元周五跌至10日低点，投机客轧平部分避险操作，因美国公布乐观经济数据，且乌克兰危机可望通过外交行动而获得解决。

美元兑日圆 报102.43日圆，过去五个交易日来持续自三周低点101.32日圆回升。

对乌克兰紧张情势的担忧情绪周四有所缓解，此前美国、俄罗斯、乌克兰和欧盟召开四方会谈呼吁立即停止在乌克兰的暴力冲突 。对乌局势的担忧之前引发了日圆的一些避险买盘。

另外，美国数据表明，在摆脱严冬的束缚后经济活动重获动能。

美国上周初请失业金人数保持在衰退前水平附近，大西洋沿岸中部地区制造业活动在4月加速扩张。

“出现了市场期待已久的美国经济回升的迹象，”巴克莱银行驻东京首席外汇策略师Shinichiro Kadota表示。

周五市场交投料将清淡，因许多交易中心逢复活节假期休市，不过东京市场仍开市。

美元兑日圆已升破自4月高位104.13日圆下跌的38.2%回档位，下道阻力料在50%回档位102.73日圆。

欧元兑美元 报1.3815，过去几个交易日变动不大。欧元上个月曾触及两年半高位近1.40，自那以后欧洲央行官员试图口头压低欧元，因担心强势欧元可能令欧元区脆弱的经济脱离复苏轨道。

欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许表示，欧元持续升值将不可避免地促使欧洲央行采取行动。

上周末欧洲央行总裁德拉吉确认，欧元强势有可能引发宽松政策的出台。

英镑兑美元 周四触及四年半高位1.6842，之后回落至1.6781。英镑兑欧元报 报0.8227英镑，接近周四创下的六周高位0.8215。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3809 1.3814 -0.04 +0.47 1.3745

美元/日圆 102.51 102.38 +0.13 -2.65 105.30

欧元/日圆 141.56 141.43 +0.09 -2.19 144.73

美元/瑞郎 0.8832 0.8830 +0.02 -1.08 0.8928

英镑/美元 1.6785 1.6791 -0.04 +1.38 1.6556

美元/加元 1.1005 1.1001 +0.04 +3.63 1.0620

澳元/美元 0.9327 0.9325 +0.02 +4.64 0.8913

新西兰元/美元 0.8572 0.8569 +0.04 +4.46 0.8206

澳元/日圆 95.610 95.470 +0.15 +1.88 93.850

新西兰元/日圆 87.870 87.730 +0.16 +1.69 86.410

英镑/日圆 172.06 171.91 +0.09 -1.30 174.33

澳元/新西兰元 1.0873 1.0878 -0.05 +0.23 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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