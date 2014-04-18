《中国2014年同业存单发行情况一览表》

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
路透上海4月18日 - 中国人民银行2013年12月正式启动同业存单业务。截至目前已有10家银行公布2014年的同业存单发行计划，额度总计为8,600亿元人民币。以下为2014年同业存单的发行情况一览：
发行主体 发行金额 期限 发行日 发行方式 发行价格 对应收益率 起息日 到期日
(亿元人民币) (月) (元人民币) (按365天计)
==========================================================================================
兴业银行
001期 20 3 2月20日 报价发行 98.665 5.55% 2/21 5/21
002期 50 3 2月26日 招标发行 98.723 5.30% 2/27 5/27
003期 30 3 2月28日 报价发行 98.707 5.20% 3/3 6/3
004期 20 6 3月3日 招标发行 97.303 5.50% 3/4 9/4
005期 19.4 6 3月5日 招标发行 97.303 5.50% 3/6 9/6
(计划发行量30亿元)
006期 20 6 3月17日 报价发行 97.3270 5.45% 3/18 9/18
007期 20 6 3月21日 报价发行 97.340 5.42% 3/24 9/24
008期 15 12 4月3日 报价发行 94.5180 5.80% 4/4 2015/4/4
-----------------------------------------------------------------------------------------
中信银行
001期 20.0 6 3月10日 报价发行 97.3261 5.45% 3/11 9/11
002期 18.3 3 3月12日 招标发行 98.7554 5.00% 3/13 6/13
(计划发行量20亿元)
003期 20 6 3月18日 招标发行 97.3499 5.40% 3/19 9/19
004期 15 3 3月25日 招标发行 98.7308 5.10% 3/26 6/26
005期 15 9 3月25日 招标发行 95.8962 5.68% 3/26 12/26
-----------------------------------------------------------------------------------------
招商银行
001期 30 6 3月14日 报价发行 97.3261 5.45% 3/17 9/17
002期 30 12 3月19日 招标发行 94.4770 5.85% 3/20 2015/3/20
-----------------------------------------------------------------------------------------
浦发银行
001期 20 6 3月28日 报价发行 97.3545 5.42% 3/31 9/30
002期 15 6 4月10日 报价发行 97.4115 5.30% 4/11 10/11
*003期 15 6 4月16日 招标发行 97.5351 5.0406% 4/17 10/17
-----------------------------------------------------------------------------------------
农业银行
*001期 20 6 4月17日 报价发行 97.5783 4.95% 4/18 10/18
以下为2013年12月试点银行首批同业存单的发行细节：
发行主体 发行金额 期限 发行日 发行方式 发行价格 对应收益率 起息日 到期日
(亿元人民币) (月) (元人民币) (按365天计)
--------------------------------------------------------------------------------------------
工商银行 30 1 2013/12/12 报价发行 99.5691 5.10% 2013/12/13 2014/1/13
农业银行 30 3 2013/12/12 招标发行 98.74 5.18% 2013/12/13 2014/3/13
中国银行 50 3 2013/12/12 报价发行 98.7340 5.20% 2013/12/13 2014/3/13
建设银行 50 3 2013/12/12 报价发行 98.7340 5.20% 2013/12/13 2014/3/13
国开行 30 6 2013/12/12 报价发行 97.45 5.25% 2013/12/13 2014/6/13
交通银行 30 3 2013/12/13 报价发行 98.7340 5.20% 2013/12/16 2014/3/16
招商银行 30 3 2013/12/13 报价发行 98.7220 5.25% 2013/12/16 2014/3/16
中信银行 30 3 2013/12/13 报价发行 98.7220 5.25% 2013/12/16 2014/3/16
浦发银行 30 3 2013/12/13 报价发行 98.7220 5.25% 2013/12/16 2014/3/16
兴业银行 30 1 2013/12/13 报价发行 99.5637 5.16% 2013/12/16 2014/1/16
在已公布的年度计划中，工行 、中行 、建行 、中信银行 、兴业银行 和浦发银行 规模均为1,000亿元，交行 和招行 同为800亿元，农行 和国开行 为500亿元。
同业存单是指由银行业存款类金融机构法人在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证，是一种货币市场工具。其投资和交易主体为全国银行间同业拆借市场成员、基金管理公司及基金类产品。
同业存单发行采取电子化的方式，在全国银行间市场上公开发行或定向发行。公开发行的同业存单可以进行交易流通，并可以作为回购交易的标的物；定向发行的同业存单只能在该只同业存单初始投资人范围内流通转让。
暂行办法规定，存款类金融机构发行同业存单应是市场利率定价自律机制成员单位。而目前该机制中仅有10家成员，包括工农中建交五大银行，招行、中信 、兴业和浦发 四家股份制银行，以及国开行 。
注：*代表新增。(完) (整理 李宏薇；审校 曹巍浩)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据