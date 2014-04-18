《美股一周展望》财报季下周进入高峰，市场冀望借机一扫颓势

高通 在2013年9月29日止财年的财报显示出，中国占该公司近半数营收。高通的选择权活动本质上偏向防守，投资人支付较高的金额来对冲股价下滑的风险。

但高盛策略师将之视为买进的机会，认为选择权数据显示，投资人对于当季过度担忧。

根据汤森路透的数据，苹果 也有13%的营收来自中国。该公司曾是寻求股价迅速上涨的投资人的最爱，但该股在2012年底触及纪录高点后已大幅回落，过去一年大多时间陷于区间。

StarMine预期，苹果的获利表现将比预估高出1%。值得注意的是，当类股轮动到像微软等老字号科技股时，苹果并未受到青睐。

**动能股**

Facebook 、Netflix Inc 、Gilead Sciences Inc 、Biogen Idec Inc 和Illumina Inc 等动能股即将公布财报。

投资人预期这些个股下周将巨幅震荡。下周五到期的Facebook选择权显示，投资人预期该股在下周结束时会有12%的波动幅度。在财报等重要事件登场前，通常会使用一周期选权权。同样的，Netflix的选择权也显示会有12%的波动。

经过2013年亮丽的表现后，这类股票有许多在过去几周来浮现卖压，造成市场震荡。这些股票对于整体市场是否有影响，可能决定了下周的表现情况。

Nasdaq生技类股指数 自2月25日收盘高点回落近19%，而Global X社群媒体指数上市交易基金(ETF) 则从3月6日高点回落18%。然而，两者均脱离了将其送入空头市场领域的逾20%跌势。

由于动能股挫跌造成不安情绪，投资人因而转进防御类股。

“在某时点，动能股变得与大盘脱钩。人们看到这情况，感到不安，同时也开始卖其他股票，”旧金山Wedbush Equity Management LLC的主管Stephen Massocca称。

“到某个时点，这一切都会停止，而除了这些大起大落的个股外，其他股票都不算高估。”

这其中包括道琼指数成分股微软 、杜邦(DuPont) 和Travelers ，瑞士信贷量化分析师称之为“反向操作”的选择，因为这些股票是最不受华尔街分析师青睐的。

根据StarMine的内在价值分析，评估长期成长预期，这三档股票也是遭到低估的。例如，微软是今年道琼表现第三好的股票，上涨了7%。(完)