《美股一周展望》财报季下周进入高峰，市场冀望借机一扫颓势

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
高通 在2013年9月29日止财年的财报显示出，中国占该公司近半数营收。高通的选择权活动本质上偏向防守，投资人支付较高的金额来对冲股价下滑的风险。
但高盛策略师将之视为买进的机会，认为选择权数据显示，投资人对于当季过度担忧。
根据汤森路透的数据，苹果 也有13%的营收来自中国。该公司曾是寻求股价迅速上涨的投资人的最爱，但该股在2012年底触及纪录高点后已大幅回落，过去一年大多时间陷于区间。
StarMine预期，苹果的获利表现将比预估高出1%。值得注意的是，当类股轮动到像微软等老字号科技股时，苹果并未受到青睐。
**动能股**
Facebook 、Netflix Inc 、Gilead Sciences Inc 、Biogen Idec Inc 和Illumina Inc 等动能股即将公布财报。
投资人预期这些个股下周将巨幅震荡。下周五到期的Facebook选择权显示，投资人预期该股在下周结束时会有12%的波动幅度。在财报等重要事件登场前，通常会使用一周期选权权。同样的，Netflix的选择权也显示会有12%的波动。
经过2013年亮丽的表现后，这类股票有许多在过去几周来浮现卖压，造成市场震荡。这些股票对于整体市场是否有影响，可能决定了下周的表现情况。
Nasdaq生技类股指数 自2月25日收盘高点回落近19%，而Global X社群媒体指数上市交易基金(ETF) 则从3月6日高点回落18%。然而，两者均脱离了将其送入空头市场领域的逾20%跌势。
由于动能股挫跌造成不安情绪，投资人因而转进防御类股。
“在某时点，动能股变得与大盘脱钩。人们看到这情况，感到不安，同时也开始卖其他股票，”旧金山Wedbush Equity Management LLC的主管Stephen Massocca称。
“到某个时点，这一切都会停止，而除了这些大起大落的个股外，其他股票都不算高估。”
这其中包括道琼指数成分股微软 、杜邦(DuPont) 和Travelers ，瑞士信贷量化分析师称之为“反向操作”的选择，因为这些股票是最不受华尔街分析师青睐的。
根据StarMine的内在价值分析，评估长期成长预期，这三档股票也是遭到低估的。例如，微软是今年道琼表现第三好的股票，上涨了7%。(完)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据