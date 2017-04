《美股一周展望》财报季下周进入高峰，市场冀望借机一扫颓势

高通 在2013年9月29日止财年的财报显示出,中国占该公司近半数营收。高通的选择权活动本质上偏向防守,投资人支付较高的金额来对冲股价下滑的风险。

但高盛策略师将之视为买进的机会,认为选择权数据显示,投资人对于当季过度担忧。

根据汤森路透的数据,苹果 也有13%的营收来自中国。该公司曾是寻求股价迅速上涨的投资人的最爱,但该股在2012年底触及纪录高点后已大幅回落,过去一年大多时间陷于区间。

StarMine预期,苹果的获利表现将比预估高出1%。值得注意的是,当类股轮动到像微软等老字号科技股时,苹果并未受到青睐。

**动能股**

Facebook 、Netflix Inc 、Gilead Sciences Inc 、Biogen Idec Inc 和Illumina Inc 等动能股即将公布财报。

投资人预期这些个股下周将巨幅震荡。下周五到期的Facebook选择权显示,投资人预期该股在下周结束时会有12%的波动幅度。在财报等重要事件登场前,通常会使用一周期选权权。同样的,Netflix的选择权也显示会有12%的波动。

经过2013年亮丽的表现后,这类股票有许多在过去几周来浮现卖压,造成市场震荡。这些股票对于整体市场是否有影响,可能决定了下周的表现情况。

Nasdaq生技类股指数 自2月25日收盘高点回落近19%,而Global X社群媒体指数上市交易基金(ETF) 则从3月6日高点回落18%。然而,两者均脱离了将其送入空头市场领域的逾20%跌势。

由于动能股挫跌造成不安情绪,投资人因而转进防御类股。

“在某时点,动能股变得与大盘脱钩。人们看到这情况,感到不安,同时也开始卖其他股票,”旧金山Wedbush Equity Management LLC的主管Stephen Massocca称。

“到某个时点,这一切都会停止,而除了这些大起大落的个股外,其他股票都不算高估。”

这其中包括道琼指数成分股微软 、杜邦(DuPont) 和Travelers ,瑞士信贷量化分析师称之为“反向操作”的选择,因为这些股票是最不受华尔街分析师青睐的。

根据StarMine的内在价值分析,评估长期成长预期,这三档股票也是遭到低估的。例如,微软是今年道琼表现第三好的股票,上涨了7%。(完)