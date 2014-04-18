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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 09:50 BJT

韩国个股：三星将向GlobalFoundries提供三维芯片生产技术使用许可

路透首尔4月18日 - 韩国三星电子 周五表示，将向美国GlobalFoundries公司提供其最新芯片(晶片)生产技术的使用许可。此举将有助于该公司提高产量。三星与台湾台积电 存在竞争关系，争夺苹果 等客户的订单。

三星是全球最大的记忆体芯片(存储器芯片)生产企业，希望扩大其芯片代工生产以及移动处理芯片业务，以满足智能手机厂商不断增长的需求。但这一市场发展迅速且台积电占据主导地位，成为多数客户偏爱的供应商，而三星在此领域错失先机。

三星的声明称，同意向位于纽约的GlobalFoundries公司提供其三维芯片制造技术(亦称FinFET)的使用许可。GlobalFoundries是全球第二大芯片代工厂商。

三星还表示，计划在第四季开始采用14纳米FinFET技术，进行代工芯片的大规模生产。(完)

(编译 郑茵 审校 王翔琼/龚芳)
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