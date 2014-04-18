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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 10:16 BJT

中国基金：余额宝一季末规模突破5,400亿元，维持快速扩张

路透上海4月18日 - 中国最大闲钱理财产品--余额宝挂钩的天弘增利宝货币基金，一季末规模达到5,413亿元人民币，继续维持快速扩张。

该基金周五公布的一季报显示，截止一季末，其银行存款和结算备付金合计占比仍在90%以上；一季度累计总申购9,297.82亿份，总赎回份额为5,738.49亿份。

另据第一财经日报引述知情人士称，3月下旬余额宝应该是遭遇了一定比例的净赎回。在3月中旬余额宝规模应该已超过6,000亿，但3月末包括余额宝在内的大多数互联网货币基金都遭遇了净赎回。

报导并指出，3月以来，由于市场资金面持续宽松的影响，余额宝七日年化收益率迅速下滑，目前维持在5.2%左右。一名基金业内人士表示，阿里招财宝平台的推出，其实也是为了避免由于收益率持续下滑而导致用户流失。

此前天弘基金固定收益部基金经理王登峰曾表示，余额宝挂钩基金的收益率预计还将继续下降，下一步将增加现金比例，以应对可能出现的赎回，同时将增加债券的配置。

去年6月，国内最大电子商务企业阿里巴巴集团IPO-ALIB.N旗下支付宝，与天弘基金管理公司开始联手推出主要针对个人闲钱投资的“余额宝”产品，将支付宝余额转成货币基金，并享有数倍于活期存款的利息。

阿里巴巴本月初成立上海招财宝金融信息服务公司，搭建以定期产品为主的理财平台。招财宝公司已与拥有逾八千万客户的天弘基金公司达成战略合作。 （完） (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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