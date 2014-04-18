版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 09:37 BJT

东欧情势：日本首相与美国副总统就乌克兰局势进行电话磋商--共同社

路透东京4月18日 - 日本共同社周五报导，日本首相安倍晋三与美国副总统拜登就乌克兰局势进行了电话磋商。

美国总统奥巴马周四表示，四方会谈使外交解决乌克兰危机成为可能，如无进展，美国及其盟友将进一步制裁俄罗斯。(完) (编译 石冠兰 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐