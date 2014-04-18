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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 09:44 BJT

日本股市：日经指数早盘中上涨，受乐观美国数据和企业财报激励

路透东京4月18日 - 日本股市日经指数周五早盘中上涨，此前美国的乐观经济数据及企业财报提振投资者风险偏好。

日经指数 早盘中上升0.4%，报14,474.83点。上日收平，报14,417.53点。本周迄今日经指数累计已涨3.7%，可望创下两个月来最大单周升幅。

市场人士称，日经指数周五应能维持韧性，不过成交量可能偏淡，因为许多海外市场因复活节休市，因此较少人参与市场。

重量级出口股上扬。丰田汽车 涨升1%，索尼 涨0.7%，Tokyo Electron 上扬1.9%。

东证股价指数 升0.4%至1,171.61点。JPX-日经400指数 涨0.5%，报10,661.85点。(完)
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