全球金融：欲收购Mt. Gox的投资者建立网站征集债权人支持

路透4月17日 - 一个希望买下比特币交易所Mt. Gox的投资者团队已经创建一个网站，来征集该交易所债权人的支持，以防止其资产遭到清算。

“我们需要你们的帮助来阻止资产清算，因为这对Mt. Gox债权人和比特币在一般大众与监管机构中的声誉都没有好处，”投资者在网站上写道。

Mt. Gox曾是全球最大的比特币交易所，法院指定的管理人周三称，在东京法院驳回其重新开业的请求后，该交易所有可能被清盘。

“东京地区法院认为，该公司难以推进民事复兴程序，从而驳回了开始民事复兴程序的申请，”他说。

华尔街日报周四报导，这些投资者提出接手Mt. Gox并帮助其复苏，目前已经得到许多债权人的支持。他们希望能说服法院重新考虑复原提议。

Mt. Gox的债权人约有12.7万。(完) (编译 徐文焰；审校 王冠中)