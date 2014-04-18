台湾货币市场：短率低档徘徊不变，银行积极去化资金

* 本月月底效应料不明显

* 今日积数累计三日，银行积极去化资金

* 短票利率续往低档集中

记者 林妙容

路透台北4月18日 - 台湾银行间短率周五仍在低位徘徊。市场人士表示，市场资金情势没有大幅改变，但因周五银行积数将累计三日，银行端寻求去化资金的动作较为积极，令短票及债券RP等利率续往低端集中，拆款利率亦持在低位。

资金调度人士指出，展望下周，由于4月并非季底，5月缴税季节亦尚未到来，这使得能影响市场的因素不多，下周料资金宽松情势不会改变，月底效应不会明显，拆款利率也将持在底部利率不变。

而此前受劳退基金取消投资利率下限而下滑的短票利率，也料反应告一段落，当前利率可望于下周维持。

“今天市场一如以往宽松，很好调钱。”一位少量拆入的银行资金调度主管说。

此外，市场人士指出，数家大型银行因资金浮滥，今日在市场上积极寻求去化管道，主要是为了今日的积数有三日的累计效果，希望能将积数压低。但市场对资金的需求未明显扬升，能去化的资金量仍十分有限。

本地时间12:05时，

--台币兑美元 暂升2.6分报30.195。

--台湾加权股价指数 小涨0.09%，报8,952.05点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.388%，上日为0.386%；今日区间暂在0.295-0.390%，上日收在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.425%，上日亦收在0.380-0.425%。

**周五发票量增加**

短票市场方面，周五发票量例行增多，但银行买气旺盛，整体仍供不应求，续作利率上均逐渐往利率低位靠拢，而新增承作的部分，亦有银行为求去化资金，而被迫接受票券商再度调降利率。

一票券商交易员指出，资金浮滥程度仍高，不过短票利率本月来的趋降情势已经止稳，预料短期不易再调降，下周利率料持于当前。而下月因缴税月来到，票券商在落点上亦预做准备，以免各银行届时资金分配不均的情况恶化。

“现在只能买到5字头的利率了。”一位买进票券的银行交易员说。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.59%，大区间仍在0.59-0.60%，但0.60%成交稀少；月内短票则主要成交在0.58%，和上日相同；部分投信的一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，亦与上日相仿。

台湾央行今日存单到期金额3,629.5亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

下周央行存单到期金额为1兆(万亿)313.8亿台币，落点分别为周一4,008.30亿、周二1,028.50亿、周三2,338.70亿、周四2,208.80亿及周五729.50亿。

拆款中心 资料显示，修正后周四超额准备为33亿台币，累计超额准备为724亿，加计前期1%的超额准备为1,782亿台币。

**下周公债交割对RP利率影响有限**

台湾债券市场附买回(RP)利率持于低位。交易员指出，台债周四上演轧空行情令指标五年及10年期公债殖利率收创波段低位，部分券商趁势获利了结而提前解约RP券源，因此尽管目前资金情势依旧偏滥，亦不便此时再向客户端微降RP利率。

展望下周，交易员认为，下周时序渐向月底靠近，加以下周五将交割20年期公债103/7期预计350亿台币，资金将提前准备因应，预估下周RP成交利率突破区间低位的机会不大，而273天期国库券将于下周四到期350亿台币，将缓和公债交割紧缩因子的影响，下周RP利率料将持稳既有区间低位。

〞最近卖券让券源更少，有部分解约拿回来交割，不好开口再降利率。〞一证券商交易员说。

证券交易员亦称，投信端陆续仍有申购款进驻RP市场，且银行及寿险端资金续偏滥，原本券源根本不足以因应，上日部分券商抛券令RP券源更形短缺，下周RP交投利率有望持在低位。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，均大致与上日相同。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.50%，极短天期利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，也同上日。