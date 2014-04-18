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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 09:54 BJT

《汇市简讯》美元/日圆回落，此前涨势未获跟进买盘

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* 美元/日圆回落，在东京定盘之前一度升至102.57

* 日股走势仍带来支撑，盘中上涨0.66%，海外投资者一开盘便买入

* 市场交易将异常淡静，因为东京市场是今日唯一继续交易的主要市场

* 初步支撑位在102.46，此为小时图一目均衡转换线/日线图云区底部水准(完)

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