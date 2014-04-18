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货币新闻 | 2014年 4月 18日 星期五 10:38 BJT

韩国经济：韩元被低估最多8%，经常帐盈余估计较平均水平高3-4%--IMF

IMF在报告中称，该报告是基于IMF与韩国在2013年末举行的年度政策磋商以及今年初准备的评估报告而发布的。

报告称，韩国通胀率料回到目标区间2.5-3.5%。几个月来，韩国通胀率一直低于该目标区间的低端。(完)

(编译 徐文焰/王兴亚；审校 张涛/艾茂林)
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