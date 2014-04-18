《综述》中国楼市一季度放缓，但需求支撑下尚不必悲观

* 数据显示中国房价涨势持续放缓

* 一季度房地产销售投资减速

* 紧信贷和观望情绪主导楼市

* 但需求支撑下不必过于悲观

作者 宿泱韫

路透北京4月18日 - 在紧信贷和观望情绪主导下，中国楼市一季度从销售、投资到房价全面放缓，并引发拖累经济增长担忧。不过，不少分析人士认为，得益于依然强劲的需求，以及分城施策带来的政策灵活性，对于接下来的房地产市场，倒不至于过于悲观。

路透根据国家统计局周五刚公布数据测算，3月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比和环比分别上升7.7%和0.2%，两者涨幅均继续缩窄。

而本周三统计局公布的投资等数据亦显示房地产放缓迹象，1-3月房地产开发投资同比仅增16.8%，低于前两月的19.3%和去年全年的近20%；同期房屋新开工面积同比大降25.2%。

“今年房地产在涨价预期改变和信贷约束下可能面临较大的调整压力。”申银万国首席宏观分析师李慧勇表示。

他认为，现在房地产拐点已至，但随着城镇化进入加速期，其走势更像是圆弧顶而非尖顶，这体现在调整速度较慢且程度不会剧烈，调整时间偏长，为基建投资和其他投资政策对冲做缓冲，总体而言房地产风险可控。

今年一季度，全国范围内楼市成交明显降温，销售面积和销售额均从去年高达两位数的增速转至同比下降，房价虽然持续上涨但已逐渐丧失动力。

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企业投资意愿也受影响。中国土地勘测规划院近期报告称，今年一季度地价水平温和上涨，环比增幅为七个季度来首次收窄，预计住宅用地等的价格涨势在二季度将进一步放缓。

统计局初步测算，一季度房地产投资增速下滑拉低固定资产投资增速0.7个百分点。

今年以来楼市的明显放缓主要受信贷偏紧影响，从中原地产4月最新对北京、上海、南京、杭州等17个热点城市的调查看，大部分城市首套房贷执行基准或上浮利率，银根仍然紧缩。加之部分库存偏高的城市不时有楼盘降价传出，使得市场观望情绪愈加浓厚，不少买家推迟购买计划，买卖方博弈进一步加剧。

越来越多的经济学家对房地产业放缓发出警示，认为这将是中国经济潜在主要风险。

国际知名投行--瑞银中国区首席经济学家汪涛日前即表示，考虑到房地产销售疲弱、市场前景恶化可能会迫使开发商进一步调整开工计划，房地产建设活动仍将是年内经济增长面临的主要风险。

**尚不必悲观**

不过，房地产业内早已有认识，今年整体增速放慢是大概率事件，楼市从阶段性高点回调也在意料之中，对于当前的降价和低成交，不必过于紧张。

“预计（商品房）价格涨幅继续放缓，但后期会稳住，不会扩大到全国范围。”中原集团研究中心总监刘渊指出，降价城市楼盘都卖的不错，说明需求还在，而且已传部分地方政府会适当放松调控政策。

中原对17城的调查显示，4月初武汉、佛山等部分城市蓄客及销售已经出现回升。而从统计局房价分项数据看，北京和上海等城市3月环比价格涨幅均有所上升。

另一家房地产咨询机构CRIC研究中心也预计，二季度开始市场将逐渐恢复正常，企业将为今年业绩目标努力，新开工面积将有所提升。而无论是中央还是地方都释放出稳定发展信号，房地产行业政策面总体趋于缓和，且在新型城镇化加速之下，庞大而稳定的首置和首改需求都将是市场发展的动力。

在领导层强调分类调控、分城施策的背景下，市场对部分面临库存高企困境的城市微调政策的预期渐渐升温，并预计这类微调很可能通过适当放松信贷、降低限购门槛、调低交易税等方式来进行。

“房地产业发展现在进入到转型升级的过程，它和整个城镇化发展模式的调整结合在一起，重新建立自己新的发展模式。”国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群最近点评房地产数据时表示。

他认为，中国房地产业的发展总体来看还是靠居住性来支持的，在转型升级过程中，房地产发展速度的平稳下降，质量的逐步提高等特征也会逐渐呈现。(完)