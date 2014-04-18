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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 10:19 BJT

中国新债：进出口行下周三拟发至多130亿元固息债，期限一及五年

路透上海4月18日 - 中国进出口银行周五公告称，将于下周三(23日)在银行间债市招标发行至多130亿元人民币两期固息债，其中一年期不超过60亿元，五年期为增发，不超过70亿元。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为进出口行今年第27期和28期债，27期为一年期新发品种，28期为今年第23期金融债 的增发债券，票面利率为5.43%。

以下为具体发行条款：

第27期 第28期

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发行上限： 60亿元 70亿元

招标时间： 4月23日14:00-15:00

期限/计息方式： 一年固息 五年固息

中标方式： 单一利率中标 单一价格中标

（荷兰式） (荷兰式)

起息日: 4月24日 4月2日

缴款日： 4月24日 4月24日

分销期： 4月23日-4月24日 4月23日-4月24日

上市日： 4月28日 4月30日

基本承销额： 无 无

发行手续费： 0.05% 0.10%

---------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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