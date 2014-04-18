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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 10:29 BJT

台湾股市：早盘上涨，台积电因第一季业绩优异而领涨市场

路透台北4月18日 - 台湾股市周五早盘中段上涨0.26%，台积电 领涨，因该公司公布的第一季获利高于预期。

开盘一小时后，加权股价指数 涨23.32点报8,967.48，约34个月来首次逼近9,000点大关，前一日收高0.23%。

半导体类股 涨1%，全球最大的晶圆代工厂商台积电涨1.67%，之前该公司公布第一季获利优于预期，并发布乐观的2014年财测。

电子类指数 涨0.5%。

元富投顾总裁Quincy Liu认为台积电业绩对整体市场利多，但他补充说，随着市场逼近9,000点大关，投资者可能获利了结。市场自2011年6月以来一直未曾触及过9,000点。

其他类股则温和下跌，其中汽车类股 和营造建材类股 分别下跌0.46%和0.1%。金融保险类股 持平。(完)
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