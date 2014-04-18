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货币新闻 | 2014年 4月 18日 星期五 11:49 BJT

《焦点》大宗商品今年表现超越股市，吸引资金返流

据商品期货交易委员会(CFTC)的数据，对大宗商品的资金流入已导致基金在美国大宗商品市场的多头仓位全线增加。

根据巴克莱对于数据的分析，管理资金净多头仓位占未平仓合约总量的近20%，为过去五年平均水平的两倍。

巴克莱资本称，近期在纽约一次商品会议上对对冲基金经理人和机构客户的调查，确认了这一人气的变化。

未来12个月，那些受调查者中有54%料将增加商品仓位，而只有12%计划削减。而前12月中增加与减少这类仓位的比例都是27%。

**期货结构**

随着越来越多的商品期货进入逆价差区间，回报也在增加。逆价差即近月合约价格高于远月价格，这通常意味着供应短缺。

这意味着长期金融投资者有内在动力将仓位提前。

不过，一些投资者中对商品的看法仍带有谨慎情绪。

Hermes大宗商品资产组合经理David Hemming称，尽管投资者的兴趣有所增加，但并非所有投资者都准备好跃身进入。Hermes管理260亿英镑资产。

他称，“今年商品领域的投资者兴致提升，尤其是谷物相关品种方面。”

“现在经济周期中到了应该开始预计发达市场经济增长增强的时点，而这通常都意味着商品市场回报增加。”(完)

(编译 徐文焰/王翔琼/石冠兰 审校 张狄/王洋)
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