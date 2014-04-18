《焦点》大宗商品今年表现超越股市，吸引资金返流

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
据商品期货交易委员会(CFTC)的数据，对大宗商品的资金流入已导致基金在美国大宗商品市场的多头仓位全线增加。
根据巴克莱对于数据的分析，管理资金净多头仓位占未平仓合约总量的近20%，为过去五年平均水平的两倍。
巴克莱资本称，近期在纽约一次商品会议上对对冲基金经理人和机构客户的调查，确认了这一人气的变化。
未来12个月，那些受调查者中有54%料将增加商品仓位，而只有12%计划削减。而前12月中增加与减少这类仓位的比例都是27%。
**期货结构**
随着越来越多的商品期货进入逆价差区间，回报也在增加。逆价差即近月合约价格高于远月价格，这通常意味着供应短缺。
这意味着长期金融投资者有内在动力将仓位提前。
不过，一些投资者中对商品的看法仍带有谨慎情绪。
Hermes大宗商品资产组合经理David Hemming称，尽管投资者的兴趣有所增加，但并非所有投资者都准备好跃身进入。Hermes管理260亿英镑资产。
他称，“今年商品领域的投资者兴致提升，尤其是谷物相关品种方面。”
“现在经济周期中到了应该开始预计发达市场经济增长增强的时点，而这通常都意味着商品市场回报增加。”(完)
(编译 徐文焰/王翔琼/石冠兰 审校 张狄/王洋)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据