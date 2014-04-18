更正-路透专访：中国买方态度转趋强硬，大豆船货拒收数量恐大幅增加

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
(更正：文中提及的"山东宏日粮油"应更正为"山东晨曦集团")
路透中国日照4月17日 - 中国最大的大豆买家称，中国买家可能再次拒收120万吨总值约9亿美元来自美国和南美的大豆，避免在低迷的国内市场蒙受巨大损失。
中国买家采取的强硬态度，意味着可能会有更多的船货被抛入市场。买家在过去几周来已拒收了至少50万吨的船货。
山东晨曦集团总经理邵国瑞受访时称，主要聚集在山东省的贸易公司已拒绝支付约20批船货。
晨曦集团约占中国大豆进口的12%。根据美国《富比士(福布斯)》杂志2012年评选，晨曦集团董事长邵仲毅在中国富豪中排名第375位。邵仲毅是邵国瑞的胞兄，其家族以石化事业起家。
邵国瑞表示，多数船货是在接获信用证前送出，现在买方不愿意付款，因为会蒙受大规模损失。若买方无法解决这个问题，他们可能也会取消未来的船货。
邵国瑞不愿透露，该公司是否也拒收船货，或者有拒收的计划。2013年，晨曦集团因巴西港口壅塞而取消了来自日本丸红 的船货。
部分中国大宗商品买家先前曾威胁要拒收或取消船货，以迫使卖方降低价格。
邵国瑞估计，这20批船货的买家原本预订了80-100批4月至7月交付的船货，多数来自丸红。
芝加哥指标大豆期货今年上涨了14%。邵国瑞称，若收下这些船货，将使得中国买家每批船货损失高达700万美元。
丸红是中国进口大豆的最大卖家，与Gavilon合计每年输往中国的大豆约1,600万吨，约占中国年进口量6,000万吨的四分之一。丸红去年收购了Gavilon。
丸红公司发言人拒绝置评，称与客户及供应商有保密协定。
**破产的风险**
豆粕需求疲弱，令中国国内贸易商苦不堪言。那些负利润运营的压榨厂亦不愿意以当前的价格接下这些船货。
邵国瑞表示，如果他们接下这些货，一些厂子就要破产了。这也是他们选择不履约的原因。
东凌粮油 称，预期今年第一季将录得亏损2.028亿元人民币，上年同期则实现净利820万元，这亦突显了该行业面临的压力。
邵国瑞称，通过跟山东省其他压榨商和贸易公司的讨论，他估计有20批船货有违约之虞。
在若此多船货恐遭遇违约的情况下，目前中国买家占据了讨价还价，争取降低价格的优势。
上海神凯投资管理有限公司投资经理高艳滨表示，大多数船货最终还是会卖给中国。这将迫使卖家重新商议价格，买家将会从中获益。
分析师称，中国对豆粕的需求，因一直受到禽流感冲击，第一季的需求较以往正常的月份减少了30%之多。
邵国瑞估计，豆粕需求可能会较上年减少15%，因去年遭遇巨亏，农场不愿再增加家禽饲养。
他说，不管是需求还是价格，预计在未来一两个月都不会改善，并补充道4-7月间中国每月进口将超过500万吨。
**信贷紧俏，现金流量状况恶化**
中国第一季大豆进口量跳升33.5%，创一季度的纪录新高，行业消息人士预期第二季也会涌现大量船货。大豆进口跳增之际，也逢市场利用大豆为融资交易来取得信贷的情形增多。
交易商估计，中国去年进口6,340万吨大豆中，逾1,000吨是用做融资交易。
晨曦集团2009年开办一家金融服务公司，提供小规模贷款。
榨油商和贸易商亏损增加，使得曾满足于靠放款获利的银行紧张不安，开始收紧信贷。
一家贸易公司的高管表示，现在他们开具信用证时会要求更高的保证金；以前是合同价值的10%，但银行已逐渐提高到20-30%的水平。
行业消息称，提高保证金严重束缚了贸易商的现金流，由于需求疲弱使其库存高企，他们无法很快变换现金偿付。(完) (编译 王冠中/孙茉莉/张若琪 审校 艾茂林/龚芳/杜明霞/石冠兰)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据