更正-路透专访：中国买方态度转趋强硬，大豆船货拒收数量恐大幅增加

(更正：文中提及的"山东宏日粮油"应更正为"山东晨曦集团")

路透中国日照4月17日 - 中国最大的大豆买家称，中国买家可能再次拒收120万吨总值约9亿美元来自美国和南美的大豆，避免在低迷的国内市场蒙受巨大损失。

中国买家采取的强硬态度，意味着可能会有更多的船货被抛入市场。买家在过去几周来已拒收了至少50万吨的船货。

山东晨曦集团总经理邵国瑞受访时称，主要聚集在山东省的贸易公司已拒绝支付约20批船货。

晨曦集团约占中国大豆进口的12%。根据美国《富比士(福布斯)》杂志2012年评选，晨曦集团董事长邵仲毅在中国富豪中排名第375位。邵仲毅是邵国瑞的胞兄，其家族以石化事业起家。

邵国瑞表示，多数船货是在接获信用证前送出，现在买方不愿意付款，因为会蒙受大规模损失。若买方无法解决这个问题，他们可能也会取消未来的船货。

邵国瑞不愿透露，该公司是否也拒收船货，或者有拒收的计划。2013年，晨曦集团因巴西港口壅塞而取消了来自日本丸红 的船货。

部分中国大宗商品买家先前曾威胁要拒收或取消船货，以迫使卖方降低价格。

邵国瑞估计，这20批船货的买家原本预订了80-100批4月至7月交付的船货，多数来自丸红。

芝加哥指标大豆期货今年上涨了14%。邵国瑞称，若收下这些船货，将使得中国买家每批船货损失高达700万美元。

丸红是中国进口大豆的最大卖家，与Gavilon合计每年输往中国的大豆约1,600万吨，约占中国年进口量6,000万吨的四分之一。丸红去年收购了Gavilon。

丸红公司发言人拒绝置评，称与客户及供应商有保密协定。

**破产的风险**

豆粕需求疲弱，令中国国内贸易商苦不堪言。那些负利润运营的压榨厂亦不愿意以当前的价格接下这些船货。

邵国瑞表示，如果他们接下这些货，一些厂子就要破产了。这也是他们选择不履约的原因。

东凌粮油 称，预期今年第一季将录得亏损2.028亿元人民币，上年同期则实现净利820万元，这亦突显了该行业面临的压力。

邵国瑞称，通过跟山东省其他压榨商和贸易公司的讨论，他估计有20批船货有违约之虞。

在若此多船货恐遭遇违约的情况下，目前中国买家占据了讨价还价，争取降低价格的优势。

上海神凯投资管理有限公司投资经理高艳滨表示，大多数船货最终还是会卖给中国。这将迫使卖家重新商议价格，买家将会从中获益。

分析师称，中国对豆粕的需求，因一直受到禽流感冲击，第一季的需求较以往正常的月份减少了30%之多。

邵国瑞估计，豆粕需求可能会较上年减少15%，因去年遭遇巨亏，农场不愿再增加家禽饲养。

他说，不管是需求还是价格，预计在未来一两个月都不会改善，并补充道4-7月间中国每月进口将超过500万吨。

**信贷紧俏，现金流量状况恶化**

中国第一季大豆进口量跳升33.5%，创一季度的纪录新高，行业消息人士预期第二季也会涌现大量船货。大豆进口跳增之际，也逢市场利用大豆为融资交易来取得信贷的情形增多。

交易商估计，中国去年进口6,340万吨大豆中，逾1,000吨是用做融资交易。

晨曦集团2009年开办一家金融服务公司，提供小规模贷款。

榨油商和贸易商亏损增加，使得曾满足于靠放款获利的银行紧张不安，开始收紧信贷。

一家贸易公司的高管表示，现在他们开具信用证时会要求更高的保证金；以前是合同价值的10%，但银行已逐渐提高到20-30%的水平。