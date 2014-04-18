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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 10:54 BJT

台湾债市：指标五年券殖利率盘初稍升，随美债反应经济数据向好

路透台北4月18日 - 台湾指标五年公债103/4 殖利率周五盘初走扬。交易员称，因美国最新公布的经济数据向好及乌克兰情势缓和，近期盘整的美债殖利率周四出现反弹，令盘初台债主流券区间偏弱整理。

他们并指出，随着美国指标10年期公债殖利率升破2.7%，稍压抑本周台债区间偏多氛围，不过今日多方仍未弃守，使得指标债殖利率盘初弹幅有限，料短线台债暂行区间整理，静待下周二20年期公债 标售结果见真章。

“美债殖利率弹了蛮多，或多或少跟长周末有关 。”一位大型证券台债交易员说。

银行台债交易员也指出，欧美金融市场周五休市一天，也就是下周二台债才会再受到美债行情干扰，而在多方预期20年券可望标低的情形下，多方将不会轻易退场，短线台债将续处低档盘整。

美国公债价格周四下滑，因数据显示美国经济增强，且交易商为下周960亿美元新债供应作准备。指标10年期公债 价格下跌25/32，收益率报2.73%，周三尾盘报2.64%。

在美国、俄罗斯、乌克兰和欧盟周四共同呼吁立即停止乌克兰境内的暴力冲突后，公债价格扩大跌幅。西方大国相信俄罗斯在煽动亲俄分离主义者的行动。

交易员观察市场动态：

* 五年债103/4及10年债103/6早盘区间偏弱盘整，随美债反应经济数据持续复苏。

* 早盘台债多方仍未弃守，五年券殖利率在1.07%附近暂有守。

* 美国指标10年期公债 亚洲早盘殖利率暂在2.72%附近，并未提供更多指引。

* 下周二台债变数较多，短线台债料暂处低档整理待变数厘清。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4 ：1.06-1.08%

* 10年公债103/6 ：1.56-1.58%

本地时间10:37最新报价：

* 五年公债103/4殖利率升1.63基点报1.0690%。

* 10年公债103/6殖利率升1.62基点报1.5662%。

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