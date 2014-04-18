台湾债市：指标五年券殖利率盘初稍升，随美债反应经济数据向好

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
路透台北4月18日 - 台湾指标五年公债103/4 殖利率周五盘初走扬。交易员称，因美国最新公布的经济数据向好及乌克兰情势缓和，近期盘整的美债殖利率周四出现反弹，令盘初台债主流券区间偏弱整理。
他们并指出，随着美国指标10年期公债殖利率升破2.7%，稍压抑本周台债区间偏多氛围，不过今日多方仍未弃守，使得指标债殖利率盘初弹幅有限，料短线台债暂行区间整理，静待下周二20年期公债 标售结果见真章。
“美债殖利率弹了蛮多，或多或少跟长周末有关 。”一位大型证券台债交易员说。
银行台债交易员也指出，欧美金融市场周五休市一天，也就是下周二台债才会再受到美债行情干扰，而在多方预期20年券可望标低的情形下，多方将不会轻易退场，短线台债将续处低档盘整。
美国公债价格周四下滑，因数据显示美国经济增强，且交易商为下周960亿美元新债供应作准备。指标10年期公债 价格下跌25/32，收益率报2.73%，周三尾盘报2.64%。
在美国、俄罗斯、乌克兰和欧盟周四共同呼吁立即停止乌克兰境内的暴力冲突后，公债价格扩大跌幅。西方大国相信俄罗斯在煽动亲俄分离主义者的行动。
交易员观察市场动态：
* 五年债103/4及10年债103/6早盘区间偏弱盘整，随美债反应经济数据持续复苏。
* 早盘台债多方仍未弃守，五年券殖利率在1.07%附近暂有守。
* 美国指标10年期公债 亚洲早盘殖利率暂在2.72%附近，并未提供更多指引。
* 下周二台债变数较多，短线台债料暂处低档整理待变数厘清。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4 ：1.06-1.08%
* 10年公债103/6 ：1.56-1.58%
本地时间10:37最新报价：
* 五年公债103/4殖利率升1.63基点报1.0690%。
* 10年公债103/6殖利率升1.62基点报1.5662%。
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据