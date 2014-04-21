《中国债券市场每日交易备忘》--4月21日

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国农业发展银行至多50亿元人民币一年期固息增发债下午14:00-15:00招标 农发行至多50亿元三年期固息增发债下午14:00-15:00招标 农发行至多50亿元两年期固息债下午14:00-15:00招标 海南航空 4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 海亮集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工商银行主承 伊美控股集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工商银行主承 山东安德利集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承 中航机电系统公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行主承 江西高速公路投资集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行和进出口行主承 中国建筑 30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工行和中金公司主承 上海城投控股股份有限公司20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中金公司和民生银行主承 凉山州国投发展公司6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 哈尔滨工业投资集团7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 泸州老窖集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中金公司和浙商银行主承 常州投资集团7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 中国建筑一局(集团)4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，华夏银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 进出口银行8.32亿元227日浮息(一年定存基准)优先A档资产支持证券(ABS)1387011，基本利差3.8% 上海通用汽车金融公司15亿元三年期固息债1422003，票面利率5.95% 贵阳水利交通发展10亿元10年期固息债1480149，票面利率8.1% 湖北交通投资24.8亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1480164，票面利率6.68% 湖北交通投资30.2亿元10年期固息债1480165，票面利率6.8% 招商局集团28亿元人民币六个月期超短融011413001，票面利率4.7% 中国铝业 30亿元九个月期超短融011420004，票面利率5.45% 兖矿集团15亿元九个月期超短融011480002，票面利率5.50% 宁沪高速 50亿元六个月期超短融011484001，票面利率5.08% 华电国际 15亿元一年期短融041452021，票面利率4.83% 中金黄金 6亿元一年期短融041472006，票面利率4.99% 电信科学技术研究院8亿元一年期短融041469018，票面利率5.05% 北京城市排水集团2亿元一年期短融041469019，票面利率5.15% 江苏广电有线信息网络公司15亿元一年期短融041458027，票面利率5.29% 赣能股份 3亿元一年期短融041459023，票面利率5.7% 桑德环境 5亿元三年期中票101459016，票面利率6.78% 唐山港口实业集团4亿元五年期中票101462009，票面利率6.35% 嘉兴实业资产投资集团5亿元五年期中票101459003，票面利率7.6% ============================================================================ 三、缴款： 张家界经济发展投资10亿元七年期固息债1480189，票面利率7.8% 遂宁河东开发建设12亿元七年期固息债1480198，票面利率8.36% 进出口行50亿元五年期固息增发债130325，发行价格101.04元 财政部289.7亿元附息国债140005，发行价格101.19元 财政部240亿元三年期储蓄国债141701，票面利率5.00% 财政部160亿元五年期储蓄国债141702，票面利率5.41% 庆阳市经济发展投资8亿元七年期固息债1480103，票面利率7.98% 牡丹江市国有资产18亿元七年期固息债1480180，票面利率7.70% 防城港市港工基础设施16亿元七年期固息债1480184，票面利率8.09% 宁乡经济技术开发区12亿元七年期固息债1480191，票面利率8.20% 郴州城建投公司17亿元七年期固息债1480194，票面利率7.29% 杨凌现代农业开发集团11亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480205，票面利率7.20% 张家界经济发展投资10亿元七年期固息债1480189，票面利率7.80% 四川水电投资经营集团5亿元一年期短融 厦门路桥建设集团7亿元一年期短融 南京中电熊猫信息产业集团10.5亿元一年期短融 华电煤业集团16亿元一年期短融 云南解化清洁能源开发公司6亿元一年期短融 江苏省金陵建工集团3亿元一年期短融 巨石集团3亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国联合网络通信100亿元六个月期超短融011305004到期兑付，票面利率4.68% 中国铁建 30亿元九个月期超短融011339001到期兑付，票面利率4.40% 鞍山钢铁集团公司20亿元九个月期超短融01134100到期兑付，票面利率4.99% 葛洲坝 20亿元六个月期超短融011362002到期兑付，票面利率5.20% 长源电力 3.5亿元一年期短融041353027到期兑付，票面利率 4.43% 重钢西昌矿业1.5亿元一年期短融041358037到期兑付，票面利率4.83% 万达信息股份2亿元一年期短融041362014到期兑付，票面利率4.83% 湖北省联合发展投资集团14亿元一年期短融041364016到期兑付，票面利率4.23% 北京京城机电控股17亿元一年期短融041369011到期兑付，票面利率4.10% 华电国际 30亿元九个月期超短融011316004到期兑付，票面利率4.60% 中国黄金集团20亿元九个月期超短融011326002到期兑付，票面利率4.55% 中粮集团50亿元九个月期超短融011314004到期兑付，票面利率4.45% 国开行200亿元三年期固息债110224到期兑付，票面利率3.83% 中国航天科工集团公司20亿元三年期中票1182124到期兑付，票面利率4.93% 东兴证券6亿元三个月期短融071424001到期兑付，票面利率6.05% 浙商证券10亿元三个月期限短融071429001到期兑付，票面利率6.28% 华泰证券 20亿元三个月期短融071416002到期兑付，票面利率6.18% 06渝开投债 068017付息 11国开25 110225付息 11国开26 110226付息 11国开27 110227付息 11广汇集团债 1180082付息 12吉林银行债 1220007付息 12兴荣债 1280113付息 12瓦国资债 1280114付息 12万华股MTN1 1282107付息 12豫投资MTN1 1282108付息 12粤海控MTN1 1282109付息 12重汽MTN1 1282110付息 13国开204 1302204付息 13进出06 130306付息 13常熟发投债 1380172付息 13大锰矿MTN1 1382182付息 13云机场MTN1 1382183付息 13义马MTN1 1382184付息 13紫江集MTN1 1382185付息 13满世煤MTN1 1382186付息 13三安MTN3 1382187付息 13吉利MTN1 1382188付息 13辽方大MTN1 1382189付息 13蒙地矿MTN1 1382190付息 01国开14 010214付息 09池城投债 098057付息 10国开08 100208付息 10泰达MTN1 1082074付息 11东营债 1180089付息 11镇国投债 1180090付息 11舟山交投债 1180091付息 11泰医高债 1180092付息 11太钢MTN2 1182123付息 11晋煤运MTN1 1182125付息 12十堰城投债 1280115付息 12吉安城投债 1280116付息 06中航技债 068018付息 10津城投MTN2 1082077付息 11丰国资债 1180093付息 11国丰MTN1 1182126付息 11天威MTN2 1182127付息 11粤珠江MTN1 1182128付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国人民银行上周五晚公布数据显示，3月全部金融机构新增外汇占款1,892亿元人民币，高于前月的1,282亿 元。 --中国国务院总理李克强在新一届国家能源委员会首次会议上表示，要积极发展清洁能源，推动改善环境质量 ；并要开工一批重大项目，适时启动新的核电重点项目建设、有序开工合理的水电项目等。 4/23公布4月汇丰中国制造业PMI初值 (3月48.1%) 4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/康熙泽；审校 李宏薇/曹巍浩)
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路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。