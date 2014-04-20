主要国家经济指标预测--4月21日****

国际油市：沙特阿美下调6月出售给亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。
路透4月21日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月20日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.3% +9.8% 进口(较上年同期) +16.2% +9.0% 贸易收支(亿日圆) 逆差10,700 逆差8,003 4月21日(一) 1230 美国芝加哥联储全国活动指数 3月 -- 正0.14 1400 美国领先指标 3月 +0.7% +0.5% 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI) 北美半导体设备订单出货比 3月 -- -- 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月18日(五) 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 2月 -3.1% -- (较上年同期)(未经季节调整) +2.8% -- 工业销售(较前月)(经季节调整) 2月 -1.5% -- (较上年同期)(未经季节调整) +1.2% -- 0900 意大利薪资指数(较上月) 3月 持平 -- (较上年同期) +1.4% -- (完)
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。