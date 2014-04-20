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亚洲 | 2014年 4月 21日 星期一 07:36 BJT

****主要国家经济指标预测--4月21日****

路透4月21日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
       
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段       预估值       前值
    
    4月20日(日)
    2350  日本出口(较上年同期)                   　    　  3月       +6.3%      +9.8% 
              进口(较上年同期)                    　　              +16.2%      +9.0%
              贸易收支(亿日圆)                    　　          逆差10,700  逆差8,003

    4月21日(一)
    1230  美国芝加哥联储全国活动指数                       3月         --      正0.14
    1400  美国领先指标                                     3月      +0.7%       +0.5%
    2200  国际半导体设备暨材料协会(SEMI)                     
          北美半导体设备订单出货比                         3月         --          --
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：    
  
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段       现值      预估值
    4月18日(五)
    0800  意大利工业订单(较前月)(经季节调整)               2月       -3.1%         -- 
                         (较上年同期)(未经季节调整)                  +2.8%         -- 
                 工业销售(较前月)(经季节调整)              2月       -1.5%         --
                         (较上年同期)(未经季节调整)                  +1.2%         -- 
    0900  意大利薪资指数(较上月)                           3月        持平         -- 
                        (较上年同期)                                 +1.4%         -- (完)
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