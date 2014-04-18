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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 11:20 BJT

日本债市：公债价格走低，追随美国市场跌势

据日债交易商称，若收益率上涨1个基点或更多，很多投资者和交易员将渴望逢低买入。

五年期公债收益率(殖利率) 早盘升0.5个基点，报0.190%。10年期公债收益率 涨1个基点，报0.610%。

超长债方面，20年期新债收益率 上升0.5个基点至1.475%，上日标售时的最高得标收益率为1.474%。30年期公债收益率 涨0.5个基点报1.690%，稍早为1.695%。

10年期日债期货6月合约 交投于144.88-144.99区间，早盘收低0.07点，报144.98。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.085%

五年期公债 0.190% +0.5 0.185%

10年期公债 0.610% +1.0 0.600%

20年期公债 1.475% +0.5 1.470%

30年期公债 1.690% +0.5 1.685%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.98 -0.07 145.05

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/王翔琼；审校 高琦/王兴亚)
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