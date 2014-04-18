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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 11:16 BJT

《汇市简讯》美元/日圆回跌，交投迟滞

0301GMT

* 美元/日圆在缓慢迟滞的午后交易中回跌至102.32，稍早的多仓减少

* 稍早受东京定盘时需求提振，推升至102.50上方，部分停止单没有后续跟进买盘

* 日经指数仍带来支撑，早盘上涨0.6%

* 美元/日圆回到102.46下方日线云区底部，一目均衡转换线在102.21。(完)

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