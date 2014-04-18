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货币新闻 | 2014年 4月 18日 星期五 11:34 BJT

全球金属：几内亚取消BSGR及淡水河谷合资事业的铁矿石特许权

路透科纳克里4月17日 - 几内亚政府发言人周四在国营电视台指出，一份报告建议该国取消BSG Resources和巴西淡水河谷 合资企业两张开发铁矿石的特许权，政府已经接受此一建议。

一个负责检讨这个西非国家采矿协议的技术小组上周提出一份报告，当中指控以色列巨贾Beny Steinmetz企业集团底下的矿业公司BSGR是通过贪腐操作而取得开采权。

该委员会报告建议几内亚政府取消VBG在庞大的Simandou铁矿石矿床的开采许可，同时取消Zogota的采矿许可；VBG为BSGR及淡水河谷的合资公司。

BSGR已经否认相关指控，并称将寻求国际仲裁。

VBG大股东淡水河谷则未能立即联系上以取得评论。

报告称淡水河谷并未参与贪腐操作，因其在取得许可过程中并未介入。

虽然委员会要求未来重新发出许可时将VBG排除在外，但淡水河谷可以自行申请许可。

亲近淡水河谷的消息人士指出，淡水河谷在这家合资企业已经花费了超过10亿美元，但在2012年底时将开发计划暂时搁置。(完) (编译 张明钧; 审校 张若琪)
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