中国金融：银监会要求不得对不合格应收账款开展保理融资业务

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
路透北京4月18日 - 中国银监会称，银行不得基于未来应收账款、权属不清的应收账款、有价证券付款请求权等几种不合格应收账款开展保理融资业务。
周五刊登在银监会网站的新闻稿称，银监会发布《商业银行保理业务管理暂行办法》，对保理融资业务的业务流程进行规范，对融资产品、客户准入、合作机构准入、业务审查、专户管理、融资比例和期限、信息披露等方面均提出具体要求。其中，着重对单保理融资提出审慎管理要求，即在审核基础交易基础上，比照流动资金贷款对卖方或买方进行授信全流程管理。
银监会要求银行严格审核基础交易的真实性，合理评估借款人或借款人交易对手风险，做实风险评价。
“（银行应）建立与业务规模和复杂度相适应的业务组织架构，细化业务流程及风险点控制，提高对骗保、虚假贸易背景的甄别能力，加强融后资金监测力度，强化内部控制，做好风险隔离。”银监会有关部门负责人称。
银监会并对对保理业务的应收账款进行了定义，即保理业务中的应收账款是指企业因提供商品、服务或者出租资产而形成的金钱债权及其产生的收益。保理业务中的应收账款转让是指与应收账款相关全部权利及权益的让渡。
新闻稿称，近年来，随着全球经济由卖方市场向买方市场转变，购货商赊销付款逐步成为主导的结算方式。为适应这一市场格局变化，中国商业银行保理业务发展迅速，在支持实体经济和小微企业发展等方面发挥了积极作用。
与一般贷款融资相比，保理业务准入门槛相对较低：当小微企业产品购买方为核心大企业时，小微企业可依托核心大企业上下游关系实现信用增级。
此外，银行通过保理融资，帮助小微企业将应收账款转变为现金收入，拓宽了小微企业融资渠道，有效解决小微企业融资难题。同时，企业通过委托保理银行调查交易对手资信，可有效降低买卖双方因信息不对称而产生的违约风险，缩短收款时间，提高催收效率。
保理业务，是指以债权人转让其应收账款为前提，集应收账款催收、管理、坏账担保及融资于一体的综合性金融服务，通常用于企业贸易活动。
该办法适用于中华人民共和国境内依法设立的商业银行。政策性银行、外国银行分行、农村合作银行、农村信用社、财务公司等其他银行业金融机构开展保理业务，需参照本办法执行。（完）
参看更多细节，请点选银监会网站(here) (发稿 李贺；审校 谢衡/林高丽)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据