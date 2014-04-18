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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 12:19 BJT

更新版 1-新债招标：中国九个月期贴现国债收益率略低，情绪偏暖投标倍数较高

* 九个月贴现国债加权中标收益率3.5471%

* 投标倍数为过去一年来贴现国债次高水平

* 资金宽裕，市场情绪偏暖令该债定位略低于预期 (新增交易员评论和背景)

路透上海4月18日 - 中国财政部周五稍早招标的九个月期(273天)贴现国债加权中标收益率略偏低；市场人士指出，资金仍处宽裕状态，市场情绪偏暖，银行及基金等机构对本期贴现国债均存需求，其投标倍数为过去一年以来贴现国债的次高水平。

业内人士周五透露，财政部150亿元人民币九个月期(273天)贴现国债，加权中标收益率为3.5471%；而机构此前对该债加权中标收益率预期值大约在3.60%附近。

业内人士并透露，该债边际中标收益率为3.6109%，投标倍数为2.49倍；此为今年第一期贴现国债，而2013年发行的八期贴现国债中，仅9月发行的六个月贴现国债投标倍数高于今日倍数。

“(贴现国债)这个结果还好，不高，市场情绪比较好，银行、基金都有需求，特别是货币基金，它们规模膨胀比较快。”上海一大型券商交易员称。

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虽然本周中国央行公开市场净回笼资金410亿元，但银行间市场资金持续宽松，最新隔夜质押式回购加权利率再跌至2.0005%。

该贴现国债不进行甲类成员追加投标，4月21日开始计息，招标结束至4月23日进行分销，4月25日起上市交易。(完) (发稿 丁淑琴；审校 林高丽)
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