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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 12:02 BJT

台湾债市：RP利率持于低位，下周公债交割影响有限

路透台北4月18日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五持于低位。交易员指出，台债周四上演轧空行情令指标五年及10年期公债殖利率收创波段低位，部分券商趁势获利了结而提前解约RP券源，因此尽管目前资金情势依旧偏滥，亦不便此时再向客户端微降RP利率。

展望下周，交易员认为，下周时序渐向月底靠近，加以下周五将交割20年期公债103/7期预计350亿台币，资金将提前准备因应，预估下周RP成交利率突破区间低位的机会不大，而273天期国库券将于下周四到期350亿台币，将缓和公债交割紧缩因子的影响，下周RP利率料将持稳既有区间低位。

〞最近卖券让券源更少，有部分解约拿回来交割，不好开口再降利率。〞一证券商交易员说。

证券交易员亦称，投信端陆续仍有申购款进驻RP市场，且银行及寿险端资金续偏滥，原本券源根本不足以因应，上日部分券商抛券令RP券源更形短缺，下周RP交投利率有望持在低位。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，均大致与上日相同。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.50%，极短天期利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，也同上日。

下周债券交割紧缩因子包括周四(24日)交割同欣电子 20亿台币转换公司债、周五(25日)交割20年期公债103/7期预计350亿台币及台湾土地 5亿台币普通公司债。下周主要宽松因子则有周三(23日)高铁还本付息27.6亿台币及周四的273期国库券到期350亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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