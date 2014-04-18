台湾债市：RP利率持于低位，下周公债交割影响有限

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
路透台北4月18日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五持于低位。交易员指出，台债周四上演轧空行情令指标五年及10年期公债殖利率收创波段低位，部分券商趁势获利了结而提前解约RP券源，因此尽管目前资金情势依旧偏滥，亦不便此时再向客户端微降RP利率。
展望下周，交易员认为，下周时序渐向月底靠近，加以下周五将交割20年期公债103/7期预计350亿台币，资金将提前准备因应，预估下周RP成交利率突破区间低位的机会不大，而273天期国库券将于下周四到期350亿台币，将缓和公债交割紧缩因子的影响，下周RP利率料将持稳既有区间低位。
〞最近卖券让券源更少，有部分解约拿回来交割，不好开口再降利率。〞一证券商交易员说。
证券交易员亦称，投信端陆续仍有申购款进驻RP市场，且银行及寿险端资金续偏滥，原本券源根本不足以因应，上日部分券商抛券令RP券源更形短缺，下周RP交投利率有望持在低位。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，均大致与上日相同。
主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.50%，极短天期利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，也同上日。
下周债券交割紧缩因子包括周四(24日)交割同欣电子 20亿台币转换公司债、周五(25日)交割20年期公债103/7期预计350亿台币及台湾土地 5亿台币普通公司债。下周主要宽松因子则有周三(23日)高铁还本付息27.6亿台币及周四的273期国库券到期350亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据