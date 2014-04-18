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货币新闻 | 2014年 4月 18日 星期五 11:54 BJT

全球矿业：南非铂金矿商新方案上调涨薪幅度，每年最高上浮10%

路透约翰内斯堡4月18日 - 南非铂金(白金)生产商周四拿出新的薪资方案，以期结束长达三个月的矿场罢工。本次罢工影响到全球40%的铂金生产。

全球前两大铂金生产商Anglo American Platinum (Amplats)和Impala Platinum (Implats)分别发表声明称，新方案是每年涨薪7.5-10%，而稍早的方案为每年涨薪最多9%。

尚不清楚第三大铂金商Lonmin 是否也提出了类似方案。

受为期四天的复活节假期影响，矿商与南非矿工与建筑业联盟(AMCU)领导人将于周二恢复谈判。

这是人们记忆里南非耗时最长、破坏力最大的矿工罢工，迄今Amplats, Implats和Lonmin三家铂金矿商因这场罢工而损失的营收共计达13亿美元。(完)

(编译 艾茂林; 审校 高琦)
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