《路透晚报》--4月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国楼市一季度放缓，但需求支撑下尚不必悲观

在紧信贷和观望情绪主导下，中国楼市一季度从销售、投资到房价全面放缓，并引发拖累经济增长担忧。不过，不少分析人士认为，得益于依然强劲的需求，以及分城施策带来的政策灵活性，对于接下来的房地产市场，倒不至于过于悲观。

--中国金融：银监会要求不得对不合格应收账款开展保理融资业务

中国银监会称，银行不得基于未来应收账款、权属不清的应收账款、有价证券付款请求权等几种不合格应收账款开展保理融资业务。

--中国金融：第三方支付监管继续加力，银监会发文规范银行与之合作--报载

中国第三方支付监管继续加力。据21世纪经济报道周五称，中国银监会联手央行规范银行与与第三方支付业的合作，对客户身份认证、交易限额、赔付责任等方面进行了细化和规范。

--中国金融：银监会要求不得对不合格应收账款开展保理融资业务

中国银监会称，银行不得基于未来应收账款、权属不清的应收账款、有价证券付款请求权等几种不合格应收账款开展保理融资业务。

--中国金融：力争实现4月底1000亿元棚改贷款的发放目标--国开行

中国国家开发银行董事长胡怀邦日前表示，力争实现4月底1,000亿元棚户区改造贷款的发放目标，把支持棚改作为深化国开行改革的重要推动力。

【固定收益】

--《独家新闻》中国央行将允许更多境外机构参与银行间债市--消息

中国银行间债券市场准入机构范围将大幅放宽，开户闸口亦有望打开。两位熟悉情况的消息人士周五透露，中国央行近日召开会议，讨论研究允许其批准的除境外央行或货币当局、国际金融机构、主权财富基金、人民币业务清算行以外的境外机构参与中国银行间债市。

--中国债市：中债登将开立券款对付账户截止时间限定于8月底

自去年9月中国央行通知要求银行间债市成员采用券款对付(DVP)结算方式后，中央国债登记结算有限公司周五表示，债券账户状态正常但未开立DVP账户的结算成员，要在8月底前提交开户资料，开立DVP账户。

--新债招标：中国九个月期贴现国债收益率略低，情绪偏暖投标倍数较高

中国财政部周五稍早招标的九个月期(273天)贴现国债加权中标收益率略偏低；市场人士指出，资金仍处宽裕状态，市场情绪偏暖，银行及基金等机构对本期贴现国债均存需求，其投标倍数为过去一年以来贴现国债的次高水平。

--中国货币市场：隔夜回购续降但减点近绝迹，市场观望下周缴税影响

中国银行间市场周五资金面变化不大，主要质押式回购加权利率 CNREPO=CFXS 中，隔夜品种受开盘价拉动续跌，但盘中下行乏力，减点现象近绝迹，其余品种则多窄幅波动；企业缴税已陆续展开，市场正密切关注其对流动性的影响。

--中国债市动态：一、二级齐向暖，宽资金及债市有望放宽准入支撑多头情绪

中国银行间市场周五早盘债市一、二级联袂向暖；交易员表示，流动性充裕不改，且机构对资金短期前景信心被不断强化，此外放宽银行间债市准入的消息意味未来需求方力量将增强，多重因素支撑乐观情绪继续释放。

--中国债市：资金价格维持低位IRS续降，下周关注缴税对流动性影响

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周五继续下行，跌幅与上日接近，在10个基点(bp)左右。因货币市场回购利率基本维持在低位，乐观情绪暂未消退。

--中国票据市场：转贴利率加速走低，受宽资金及票源偏少共同推动

中国票据市场转贴利率本周加速走低，受愈发宽松的资金面以及票源偏少共同推动，此外对农村金融机构定向降准的消息，也令相关机构对自身流动性预期乐观，收票意愿升温。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期跟随中间价方向收贬，短期料持续横向整理

人民币兑美元即期汇率周五收贬，本周累计贬值0.21% 。中间价开低后，即期开盘价格和盘间波动方向都均呈贬值。交易人士认为，经济面信号混 杂让市场无从判断汇率方向，短期仍会跟随中间价指引。

--人民币衍生品：境内外汇远掉市场走势持平，定向降准致短期卖压被迅速消化

中国境内人民币兑美元远掉升水各期限本周大体走势持平。周三国务院常务会议称对县域银行和合作银行适当降低存款准备金率后一度引发掉期市场波动，但随后影响被迅速消化。

【证券】

--中国证券：银监会和证监会明确银行发行优先股补充资本的程序和条件

中国银监会和证监会周五联合发布商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见，明确商业银行发行优先股的准入条件、申请程序等。指导意见称，商业银行发行优先股，应符合国务院、证监会相关规定及银监会关于募集资本补充工具的条件，且核心一级资本充足率不得低于银监会的审慎监管要求。

--《中国大宗商品综述》“融资”泡沫正在挤出，推动有色行业周期底部再下层楼

随着人民币汇率预期转向双向波动，加上屡屡出现的违约事件，让中国有色行业的融资泡沫逐步挤出，行业运行更加回归基本面，而二季度开始的消费旺季也仅能“抗跌”，之后低迷的基本面会让有色行业的周期底部继续下移。

--中国股市：沪综指收盘微跌，刺激政策预期落空致大盘窄幅整理

中国股市沪综指周五收盘微跌。分析师表示，在经济刺激政策短期难兑现的情况下，近期股市呈现弱势窄幅震荡特征，权重板块出现调整，主题性板块相对活跃。后市若经济下行压力加大，大盘仍可能存在新一轮下跌。

--《技术分析》中国股市沪综指料维持区间震荡

中国股市沪综指本周呈高位震荡走势，重心有所下移，盘口仍见托市资金频繁出没，但力度不若此前。技术面显示，多个短线指标自超卖区域向中值区域回落，未来趋势不明朗，而量能则现明显萎缩，显示市场整体偏向观望，料在IPO开启前政策性护盘动作仍会不断，沪指或继续维持区间震荡。

--《台湾金融市场一周展望》外资连买保台股涨势，惟水能载舟亦能覆舟

外资长达20日的买超成为台湾股市本波涨势的最大推手，然而外资买超量能已明显趋于淡静，台股大盘指数亦逼近2011年的高位区，“居高思危”成为下周台股表现主轴。

--中港个股：加拿大阿萨巴斯卡石油公司出售其油砂项目权益给中石油

加拿大阿萨巴斯卡石油公司(Athasbasca Oil)周四表示，其已行使选择权，将多佛油砂项目40%权益出售给合伙公司中石油，作价13.2亿加元(12亿美元)。之前该项目获得阿尔伯塔政府的最终批准。

--中国基金：余额宝一季末规模突破5,400亿元，目前进入平稳发展阶段