《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月18日

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国广核集团 300 20 3 4/21簿记建档 国开行 AAA 4/22 4/23 农业银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *云天化集团 50 20 12 4/23簿记建档 中国银行 AA+ 4/25 4/28 ======================================================================================= *贵州北盘江 10 5 12 4/25簿记建档 中国银行 AA 4/29 4/30 电力 国开行 ======================================================================================= 海南航空 4 4 12 4/21簿记建档 国开行 AA+ 4/23 4/24 ======================================================================================= 海亮集团 8 8 12 4/21簿记建档 工商银行 AA 4/22 4/23 ======================================================================================= 伊美控股集团 10 5 12 4/21簿记建档 工商银行 AA- 4/23 4/24 ======================================================================================= 山东安 5.5 3 12 4/21簿记建档 中信银行 AA- 4/23 4/24 德利集团 ======================================================================================= 中航机电 10 10 12 4/21簿记建档 中信银行 AAA 4/23 4/24 系统公司 ======================================================================================= 江西高速 30 30 12 4/21簿记建档 国开行 AAA 4/22 4/23 公路投资集团 进出口银行 ======================================================================================= 腾达建设 2 2 12 4/22簿记建档 兴业银行 A+ 4/23 4/24 ======================================================================================= 现代牧业集团 14 7 12 4/22簿记建档 招商银行 AA 4/24 4/25 ======================================================================================= 冀东水泥 30 10 12 4/22簿记建档 平安银行 AA+ 4/23 4/24 交通银行 ======================================================================================= 友谊股份 20 15 12 4/22簿记建档 招商银行 AAA 4/23 4/24 ======================================================================================= 中国新兴集团 10 5 12 4/22簿记建档 北京银行 AA+ 4/23 4/24 华夏银行 ======================================================================================= 宝钢集团新疆 16 8 12 4/22-4/23簿记 工商银行 AA 4/24 4/25 八一钢铁公司 ======================================================================================= 浙江昆仑 10 5 12 4/23簿记建档 中国银行 AA- 4/25 4/28 控股集团 ======================================================================================= 青岛港集团 30 10 9 4/23簿记建档 工商银行 AAA 4/24 4/25 ======================================================================================= 扬州瘦西湖 5 3 12 4/23簿记建档 交通银行 AA 4/24 4/25 旅游发展集团 ======================================================================================= 新华龙 4 1.5 12 4/23-4/24簿记 中国银行 AA- 4/25 4/28 ======================================================================================= 新疆供销 8 5 12 4/24簿记建档 兴业银行 AA 4/25 4/28 投资（控股）集团 交通银行 ======================================================================================= 陕西黄河 10 5 12 4/24簿记建档 民生银行 AA- 4/25 4/28 矿业集团 ======================================================================================= 浙江大东南 8 4 12 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 集团 ======================================================================================= 北京海吉星 5 2 12 推迟发行 广发银行 A+ -- -- 医疗科技公司 国泰君安证券 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *华泰集团 16 4 3 4/23簿记建档 交通银行 AA 4/24 4/25 农业银行 ======================================================================================= *黑龙江中 3.9 3.9 3 4/25簿记建档 广发银行 AA- 4/28 4/29 盟集团 ======================================================================================= *苏州工业园区 15 5 5 4/23簿记建档 招商银行 AAA 4/25 4/28 国资控股 ======================================================================================= *中国轻工集团 12 6 5 4/25簿记建档 建设银行 AA+ 4/28 4/29 进出口行 ======================================================================================= 中国建筑 50 30 5 4/18-4/21簿记 工商银行 AAA 4/22 4/23 中金公司 ======================================================================================= 上海城投控股 20 20 5 4/21簿记建档 中金公司 AA+ 4/22 4/23 股份有限公司 民生银行 ======================================================================================= 凉山州国 11 6 5 4/21簿记建档 国开行 AA 4/22 4/23 投发展公司 ======================================================================================= 哈尔滨工业 13 7 5 4/21簿记建档 浦发银行 AA 4/22 4/23 投资集团 ======================================================================================= 泸州老窖集团 20 20 5 4/21簿记建档 中金公司 AA+ 4/23 4/24 浙商银行 ======================================================================================= 常州投资集团 14 7 5 4/21簿记建档 中信银行 AA 4/23 4/24 ======================================================================================= 中国建筑 8 4 5 4/21簿记建档 华夏银行 AA 4/23 4/24 一局(集团) ======================================================================================= 合肥国资 16 8 5 4/22簿记建档 兴业银行 AA+ 4/23 4/24 控股公司 ======================================================================================= 中国电子 100 40 3 4/22簿记建档 建设银行 AAA 4/23 4/24 科技集团 农业银行 ======================================================================================= 四川航空 8 2 3 4/22簿记建档 中信银行 AA 4/24 4/25 股份公司 上海银行 ======================================================================================= 中国铁路 600 200 5 4/22招标 中国银行 AAA 4/23 4/24 总公司 工商银行 ======================================================================================= 重庆铁发遂 7.7 4.7 3 4/22簿记建档 兴业银行 AA 4/23 4/24 渝高速公路公司 中信银行 ======================================================================================= 浙江国际 38 15 3 4/22簿记建档 中信银行 AA+ 4/24 4/25 贸易集团 中国银行 ======================================================================================= 天津城市基 110 44 7 4/22簿记建档 国开行 AAA 4/23 4/24 础设施建投集团 工商银行 ======================================================================================= 中国重型 25 25 3 4/23簿记建档 兴业银行 AA+ 4/24 4/25 汽车集团 招商银行 ======================================================================================= 时代新材 7 7 3 4/23簿记建档 兴业银行 AA 4/24 4/25 进出口银行 ======================================================================================= 中国黄金集团 36 20 5 4/24簿记建档 建设银行 AAA 4/25 4/28 民生银行 ======================================================================================= 凌云股份 5 5 3 4/24簿记建档 建设银行 AA 4/25 4/28 ======================================================================================= 上海申华控 2 2 3 4/24簿记建档 光大银行 AA- 4/28 4/29 股股份公司 ======================================================================================= 中国建筑第 12 6 5 推迟发行 建设银行 AA+ -- -- 五工程局 中信建投证券 ======================================================================================= 浙江海天建设 4.5 4 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据