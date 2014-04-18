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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 16:48 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月18日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日      主承销商  主体评级   起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日)
=======================================================================================    
*中国广核集团  300       20     3    4/21簿记建档  国开行      AAA       4/22    4/23
                                                   农业银行
======================================================================================= 
                    
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
 发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级  起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日)
=======================================================================================
*云天化集团    50       20      12   4/23簿记建档   中国银行     AA+     4/25     4/28
=======================================================================================
*贵州北盘江    10        5      12   4/25簿记建档   中国银行     AA      4/29     4/30
电力                                                国开行
=======================================================================================
海南航空        4        4      12   4/21簿记建档   国开行       AA+     4/23     4/24
  
=======================================================================================
海亮集团        8        8      12   4/21簿记建档   工商银行     AA      4/22     4/23 
=======================================================================================
伊美控股集团   10        5      12   4/21簿记建档   工商银行     AA-     4/23     4/24
=======================================================================================
山东安          5.5      3      12   4/21簿记建档   中信银行     AA-     4/23     4/24
德利集团
=======================================================================================
中航机电       10       10      12   4/21簿记建档   中信银行     AAA     4/23     4/24
系统公司
=======================================================================================
江西高速       30       30      12   4/21簿记建档   国开行       AAA     4/22     4/23
公路投资集团                                        进出口银行
=======================================================================================
腾达建设        2        2      12   4/22簿记建档   兴业银行      A+     4/23     4/24 
 
=======================================================================================
现代牧业集团   14        7      12   4/22簿记建档   招商银行     AA      4/24     4/25 
=======================================================================================
冀东水泥       30       10      12   4/22簿记建档   平安银行     AA+     4/23     4/24 
                                         交通银行
=======================================================================================
友谊股份       20       15      12   4/22簿记建档   招商银行     AAA     4/23     4/24 
                                                       
=======================================================================================
中国新兴集团   10        5      12   4/22簿记建档   北京银行     AA+     4/23     4/24 
                                                    华夏银行
=======================================================================================
宝钢集团新疆   16        8      12   4/22-4/23簿记  工商银行     AA      4/24     4/25 
八一钢铁公司
=======================================================================================
浙江昆仑       10        5      12   4/23簿记建档   中国银行     AA-     4/25     4/28
控股集团 
=======================================================================================
青岛港集团     30       10       9   4/23簿记建档   工商银行     AAA     4/24     4/25
=======================================================================================
扬州瘦西湖      5        3      12   4/23簿记建档   交通银行     AA      4/24     4/25
旅游发展集团
=======================================================================================
新华龙          4        1.5    12   4/23-4/24簿记  中国银行     AA-     4/25     4/28
         
=======================================================================================
新疆供销        8        5      12   4/24簿记建档   兴业银行     AA      4/25     4/28 
投资（控股）集团                                    交通银行  
=======================================================================================
陕西黄河       10        5      12   4/24簿记建档   民生银行     AA-     4/25     4/28 
矿业集团                                 
=======================================================================================
浙江大东南      8        4     12      推迟发行     工商银行     AA-      --       --
集团
=======================================================================================
北京海吉星      5        2      12     推迟发行     广发银行      A+      --       --
医疗科技公司                                        国泰君安证券
=======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
=======================================================================================
*华泰集团     16         4     3    4/23簿记建档    交通银行    AA       4/24    4/25 
                                                    农业银行
=======================================================================================
*黑龙江中      3.9       3.9   3    4/25簿记建档    广发银行    AA-      4/28    4/29 
盟集团                                
=======================================================================================
*苏州工业园区 15         5     5    4/23簿记建档    招商银行    AAA      4/25    4/28 
国资控股
=======================================================================================
*中国轻工集团 12         6     5    4/25簿记建档    建设银行    AA+      4/28    4/29 
                                                    进出口行
=======================================================================================
中国建筑      50        30     5    4/18-4/21簿记   工商银行    AAA      4/22    4/23 
                                         中金公司
=======================================================================================    
上海城投控股  20        20     5    4/21簿记建档    中金公司    AA+      4/22    4/23
股份有限公司                                        民生银行
=======================================================================================    
凉山州国      11         6     5    4/21簿记建档    国开行      AA       4/22    4/23
投发展公司   
=======================================================================================    
哈尔滨工业    13         7     5    4/21簿记建档    浦发银行    AA       4/22    4/23
投资集团   
=======================================================================================    
泸州老窖集团  20        20     5    4/21簿记建档    中金公司    AA+      4/23    4/24
                                                    浙商银行
=======================================================================================    
常州投资集团  14         7     5    4/21簿记建档    中信银行    AA       4/23    4/24
=======================================================================================    
中国建筑       8         4     5    4/21簿记建档    华夏银行    AA       4/23    4/24   
一局(集团)      
=======================================================================================
合肥国资      16         8     5    4/22簿记建档    兴业银行    AA+      4/23    4/24
控股公司                                              
=======================================================================================
中国电子     100        40     3    4/22簿记建档    建设银行    AAA      4/23    4/24
科技集团                                            农业银行                                
=======================================================================================
四川航空       8         2     3    4/22簿记建档    中信银行    AA       4/24    4/25
股份公司                                            上海银行 
=======================================================================================
中国铁路     600       200     5      4/22招标      中国银行    AAA      4/23    4/24
总公司                                              工商银行
=======================================================================================    
重庆铁发遂     7.7       4.7   3    4/22簿记建档    兴业银行    AA       4/23    4/24
渝高速公路公司                                      中信银行
=======================================================================================    
浙江国际      38        15     3    4/22簿记建档    中信银行    AA+      4/24    4/25
贸易集团                                            中国银行
=======================================================================================    
天津城市基   110        44     7    4/22簿记建档    国开行      AAA      4/23    4/24
础设施建投集团                                      工商银行
=======================================================================================
中国重型      25        25     3    4/23簿记建档    兴业银行    AA+      4/24    4/25
汽车集团                                            招商银行
=======================================================================================
时代新材       7         7     3    4/23簿记建档    兴业银行    AA       4/24    4/25
                                         进出口银行  
=======================================================================================    
中国黄金集团  36        20     5    4/24簿记建档    建设银行    AAA      4/25    4/28
                                                    民生银行
=======================================================================================    
凌云股份       5         5     3    4/24簿记建档    建设银行     AA      4/25    4/28
      
=======================================================================================    
上海申华控     2         2     3    4/24簿记建档    光大银行     AA-     4/28    4/29
股股份公司                        
=======================================================================================
中国建筑第    12         6     5     推迟发行       建设银行     AA+      --       --
五工程局                                            中信建投证券
=======================================================================================
浙江海天建设   4.5       4     3     推迟发行       工商银行     AA-      --       --
=======================================================================================  

4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
=========================================================================================
暂无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 康熙泽；审校 李宏薇)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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