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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 11:57 BJT

美日贸易：日本经济财政大臣称，与美国的贸易协定谈判陷入僵局

路透4月18日 - 日本经济财政大臣甘利明在与美国贸易代表弗罗曼进行会谈后表示，美日间的贸易协定谈判陷入僵局，双方将于4月18日在华盛顿再次会面。

美国与日本达成贸易协定，对于美国牵头的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)十分关键。TPP协定是美国总统奥巴马扩大该国在亚洲地区影响力的中心内容，日本首相安倍晋三也将之作为经济增长策略的主要内容。

两国领导人定于4月24日在东京举行峰会。(完)
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