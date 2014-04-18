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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 12:01 BJT

中国汇市：人民币即期早盘跟随中间价走贬，短期料持续横向整理

* 人民币即期早盘走贬

* 中间价目前是市场主要导向

* 短期料持续横向整理

路透北京4月18日 - 人民币兑美元即期汇率 周五早盘走贬。中间价开低后，即期开盘价格和盘间波动方向都均呈贬值。交易人士认为，经济面信号混杂让市场无从判断汇率方向，短期仍会跟随中间价指引。

一外资行交易员称，一季度经济增长数据好于预期，但外贸数据不理想。考虑到去年虚假贸易到年中时才有政策打压，可能今年也要等到年中才能看出外贸的真实形势。

“在此之前市场不会有明显的导向。所以近期中间价对于市场的影响还是蛮大的。”她说，近期汇率在6.20元上方还会持续的横向整理。

此外她表示，从远期结购汇来看，企业目前对后期汇率走势看法不一，体现在此前的远期净结汇减弱、而购汇需求有所增加，因有企业担心人民币会继续贬值。

北京时间11:50，人民币兑美元即期报6.2229元，上日收报6.2190元。今日人民币兑美元中间价 为6.1586元，上日中间价为6.1575元。

全球汇市方面，日圆兑美元周五跌至10日低点，投机客轧平部分避险操作，因美国公布乐观经济数据，且乌克兰危机可望通过外交行动而获得解决。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2504/44，上日尾盘为6.255。

北京时间11:50，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2211/40元，上一交易日尾盘报6.2234元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然; 审校 张喜良)
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