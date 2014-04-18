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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 12:05 BJT

金属期市：沪铜下跌，现货升水跳升至今年最高

此次违约动摇了金属市场的根基，推动LME期铜 跌至三年半低点，因其令投资者担心，此前已经锁定大量铜的融资交易可能有剧烈变化。

不过实货市场自4月以来显露一些强势。铜市在始于4月的第二季表现通常较好。

“中国市场参与方已经表示，需求开始回暖，”巴克莱分析师在报告中称。“然而我们认为，需求充其量是不温不火，而非特别高涨。”

这些分析师预期，中国未来数月的铜进口量将开始减少，因为保税仓库中的铜仍有很多，而且当局打击商品融资交易，导致铜融资需求转淡。

在其他基本金属方面，上海期铝和期锌亦小幅下跌。

LME周五和周一因复活节假期休市。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/徐文焰；审校 李春喜/蔡美珍)
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