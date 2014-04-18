《热点透视》摩根士丹利第一季业绩可圈可点，更增从容底气

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Antony Currie 编译 蔡美珍
路透纽约4月17日 - 以第一季获利表现而言，没有几家银行有什么可以拿来说嘴的亮点。不过摩根士丹利周四交出净利14.5亿美元的成绩单，至少有资格可以松一口气。在执行长戈尔曼(James Gorman)的领导下，今年第一季成绩远优于去年，其中包括固定收益交易业务强劲的破格表现。更重要的是，比起美国银行 及花旗 等对手，戈尔曼显得更接近达成目标。
尽管如此，摩根士丹利的数字并没有高盛 那么漂亮。高盛第一季年率化股东权益报酬率(ROE)为10.9%，摩根士丹利则是8.9%，不过高盛是靠着投资收益比分析师高出5亿美元的帮助。摩根士丹利的ROE仍然低于10%的指标水准。不过朝着这个目标前进的动力似乎正在增强。
证据之一就是，摩根士丹利的固定收益-外汇-大宗商品部门第一季营收同比大增35%。美国银行只增加2%，花旗、摩根大通 及高盛则衰退11-21%。摩根士丹利的股票交易部门也有丰收的一季，营收17亿美元，是过去三季来第二次超越高盛。
不过获利最肥美的则是两个资本密集度较低的业务。财富管理部门延续先前表现，税前利润率19%，仅略低于中长期目标。投资管理部门税前利润率高达36%，足以比美贝莱德 等市场巨头。
戈尔曼兴奋地告诉投资人，光是这两项业务的获利能力，就可以支持将股息派发提高一倍甚至两倍，不过前提是获得美联储允许。这在短期内是无法实现的。不过摩根士丹利的核心获利改善，诉讼及监管方面的麻烦又远少于美国银行及花旗，因此戈尔曼可以享受一下久违的轻松感了。(完) (译文审校 张荻)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据