美国个股：沃尔玛推出转账新服务，挑战西联汇款等领头羊

中美贸易：美国寻求对中国牛肉出口以及金融服务市场准入--白宫发言人
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透4月17日 - 沃尔玛 正在推出一项转账服务，向西联汇款 和MoneyGram International 的市场主导地位发起直接挑战，旨在扩大面向低收入顾客的金融服务业务，并增加到店客流量。
沃尔玛周四表示，Euronet Worldwide 旗下Ria Money Transfer部门将从下周开始负责这项名为"Walmart-2-Walmart"的服务。
沃尔玛称，这项新服务的收费目前低于其他竞争者，购物者可以在美国逾4,000家折扣店内向家庭成员或朋友进行现金转账往来。
这项服务不提供网上转账，也不在美国以外的店铺提供。公司希望消费者会在店内转转，起码消费掉部分转账资金。
沃尔玛美国公司负责服务的高级副总裁Daniel Eckert表示，Walmart-2-Walmart“对当前的转账业务提出挑战，并压低收费价格。”
消息披露后，西联汇款股价下跌4%，目前为沃尔玛购物者提供此类服务的MoneyGram股价暴跌15.6%。Euronet股价上扬4.4%。沃尔玛股价收高0.6%报77.66美元(完)
(编译 郑茵 审校 蔡美珍)
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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