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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 12:20 BJT

更新版 1-韩元汇率：IMF报告指韩元被低估最多8%，增添韩元升值压力

IMF表示，韩国经常帐盈余估计比平均水平高大约3-4%。韩国2013年经常帐盈余与其国内生产总值(GDP)之比从2012年的4.2%升至6.1%。

“就中期而言，(韩元)汇率进一步升值将鼓励资源重新配置给非贸易领域，从而进一步支持经济的再平衡进程，”IMF表示，并称进一步的买入美元进行干预同样代价高昂。

“(韩国当局)并不认同报告有关韩元温和低估的评估，指称韩元自2012年来明显升值，”IMF在报告中还表示，“他们强调干预操作是有限制的，旨在缓解汇率过度波动。”

IMF在报告中称，该报告是基于IMF与韩国在2013年末举行的年度政策磋商以及今年初准备的评估报告而发布的。

报告称，韩国通胀率料回到央行设定的目标区间2.5-3.5%。几个月来，韩国通胀率一直低于该目标区间的低端。(完)

(编译 艾茂林/王兴亚；审校 王洋)
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