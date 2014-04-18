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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 12:21 BJT

韩国汇市：韩元早盘小涨，受益于外资买超韩国股票

路透首尔4月18日 - 韩国韩元兑美元 周五0355GMT时上涨0.15%，报1,037.2，受助于外资买超韩国股票。

国际货币基金组织(IMF)表示，韩元汇率估计被低估了最多8%，因为该国“倾向于”更加积极干预市场压制韩元升值。 不过韩元对此反应不大。

6月三年期韩债期货 下跌0.07点，报105.70。

0355GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,037.2 1,038.8

日圆/韩元 10.1260/318 10.1367

韩国公债期货 * 105.70 105.77

韩国综合股价指数 2,003.63 1,992.05

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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