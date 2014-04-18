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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 12:33 BJT

韩国股市：受美股走势带动上涨，有望取得五周连涨

路透首尔4月18日 - 韩国股市周五午后盘初上涨，本周有望连续第五周收高，受美股涨势提振，因经济数据良好且有关企业获利的担忧减轻。

0355GMT，综合股价指数(KOSPI) 涨0.6%至2,003.63点，有望连续第五周上涨，创下去年9月末以来最长周线涨势。

“消息面相对淡静，意味着近期韩国股市的多头人气延续，本地机构和外资引领这波涨势，”Hannah Securities的分析师Park Sung-hyun说。

韩国市场处于升势，因经济前景普遍乐观，且企业获利表现良好，不过有关中国经济放缓的不确定性仍然构成拖累。

权重股三星电子 涨0.5%报1,377,000韩元，汽车股现代汽车 跳涨1.5%至243,500韩元。(完)
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